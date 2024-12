Hyundai Mobis s'attaque à la surchauffe des batteries de véhicules électriques grâce à sa nouvelle technologie des matériaux

SÉOUL, Corée du Sud, 18 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX 012330) a annoncé le 18 qu'elle a développé un nouveau matériau de refroidissement des cellules de la batterie pour empêcher la surchauffe de la batterie pendant la charge ultra-rapide des véhicules électriques. Hyundai Mobis vise à obtenir une technologie de refroidissement des batteries de classe mondiale et à la commercialiser afin d'améliorer sa compétitivité sur le marché de la mobilité future.

Ce matériau, appelé « Pulsating Heat Pipe » (PHP - caloduc pulsatoire), est composé d'un alliage d'aluminium et d'un réfrigérant. Il est placé entre les cellules de la batterie afin d'abaisser la température interne de la batterie, qui monte en flèche lors d'une charge rapide. Même si la chaleur générée par la batterie augmente au cours d'une charge ultra-rapide, la mise en œuvre d'un système de gestion thermique stable capable de résister à la chaleur devrait permettre de réduire considérablement le temps de charge des véhicules électriques.

Les caloducs sont des conducteurs thermiques en forme de tube métallique qui améliorent l'efficacité du transfert de chaleur entre deux objets. Ce sont des matériaux à haute dissipation de chaleur utilisés pour refroidir les appareils électroniques tels que les processeurs d'ordinateurs et les smartphones. Plus précisément, les caloducs pulsatoires diffusent la chaleur par le biais des vibrations et de la circulation interne du réfrigérant, ce qui entraîne une dégradation minimale des performances due à la gravité, même lorsqu'ils sont utilisés dans des véhicules roulant à grande vitesse. Avec des performances de transfert de chaleur plus de dix fois supérieures à celles de l'aluminium standard, ils déplacent rapidement la chaleur des éléments de batterie surchauffés vers l'extérieur.

Généralement, les systèmes de batteries (BSA) sont construits en ajoutant des systèmes de gestion des batteries (BMS), des ventilateurs de refroidissement et divers dispositifs électroniques à plusieurs modules de batteries (BMA). Le BMA, qui génère directement de l'énergie électrique, est un composant au niveau du module avec plusieurs cellules de batterie empilées et il est essentiel d'optimiser la structure de refroidissement pour éviter la surchauffe des cellules de batterie. Hyundai Mobis a réussi à placer des PHP entre chaque cellule de la batterie. Ils ont rapidement transféré la chaleur générée dans chaque cellule vers des blocs de refroidissement, contrôlant ainsi de manière stable la température interne au niveau du module.

Hyundai Mobis a appliqué un procédé de presse permettant une production continue à grande échelle au stade de la fabrication, simplifiant ainsi le processus de fabrication du PHP et réduisant les coûts de production. En outre, pour faciliter le montage sur les batteries des véhicules, elle a conçu des PHP d'une épaisseur de seulement 0,8 mm, ce qui est nettement plus fin et présente une plus grande surface que les caloducs standard (environ 6 mm). Cette amélioration de la qualité des produits vise à promouvoir l'adoption des véhicules électriques.

