Hyundai Mobis va développer des affichages tête haute en réalité augmentée (ATH RA) avec une société de technologie holographique

Développement d'un ATH RA spécialisé en conduite autonome pour la production de masse d'ici 2025

Mise en œuvre de la stratégie « First Mover » visant le marché premium en croissance de 12 % par an

Accroissement des investissements dans l'infodivertissement en plus de la conduite autonome et de l'électrification

SÉOUL, Corée du Sud, 8 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX : 012330) a annoncé le 7 octobre qu'elle avait considérablement investi dans Envisics, un leader mondial basé au Royaume-Uni de l'affichage tête haute en réalité augmentée (ATH RA). L'ATH RA est une fonctionnalité de sécurité de prochaine génération qui associe les informations de conduite en temps réel avec la route devant soi et les projette sur le pare-brise.

Au cours des trois dernières années, Hyundai Mobis a fait des investissements dynamiques dans la conduite autonome et l'électrification en dépit des conditions commerciales mondiales incertaines, liées, par exemple, à la COVID-19. Cela démontre que l'entreprise met l'accent sur la découverte et le développement actifs de composants de prochaine génération dans l'infodivertissement et dans la conduite autonome avec Velodyne et Motional, et ce dynamisme est complété par la mise en place de 3 nouvelles usines d'électrification en Corée.

« Hyundai Mobis va développer l'ATH RA spécifiquement pour la conduite autonome en collaboration avec Envisics, en ciblant la production de masse d'ici 2025 », a expliqué Sung Hwan Cho le vice-président exécutif et directeur informatique. « Nous présenterons aux constructeurs automobiles mondiaux de façon proactive la prochaine génération de solutions d'ATH RA dont la sécurité et le confort accrus permettront d'éviter de distraire les conducteurs. »

Envisics est une entreprise de technologie holographique de premier plan fondée en 2010 par M. Jamieson Christmas de l'Université de Cambridge. Reconnue comme un leader mondial dans le domaine des affichages tête haute en réalité augmentée, Envisics est la seule entreprise possédant une expérience dans la production de masse d'ATH basé sur l'holographie dynamique.

L'ATH RA, dans lequel Hyundai Mobis a décidé d'investir, est actuellement dans la phase initiale de création de marché, mais est considéré comme un domaine majeur pour l'infodivertissement automobile qui se développera de manière compétitive dans les 10 prochaines années. Selon de nombreuses sociétés d'études de marché mondiales, le marché de l'ATH devrait croître d'au moins 12 % en moyenne chaque année d'ici 2025, et l'ATH RA en particulier devrait croître rapidement, passant d'une taille de marché de 1 million en 2025 à 12 millions en 2030.

L'ATH AR peut être mis en œuvre de deux façons : l'optique géométrique et l'holographie numérique. La technologie holographique numérique d'Envisics utilise les méthodes de mise en œuvre d'hologrammes les plus avancées en fournissant un vaste champ de vision défini par logiciel sans avoir besoin de dispositifs optiques supplémentaires. Cette approche réduit considérablement le volume et est donc plus optimisée pour l'ATH RA de prochaine génération.

À propos de Hyundai Mobis

Hyundai Mobis est le 7ème plus grand fournisseur automobile. Fondée en 1977 et basée à Séoul, en Corée, la société Hyundai Mobis va devenir un partenaire technologique sur la durée pour les véhicules et les personnes.

Hyundai Mobis est excellente dans les capteurs, la fusion de capteurs dans les contrôleurs et les capacités de conception de logiciels dans le contrôle de sécurité. Ses produits comprennent également divers composants d'électrification, freins, suspensions, directions, airbags, lumières et électronique automobile.

Mobis compte actuellement plus de 30 000 employés et fabrique dans plus de 30 régions dans 10 pays. En plus de son siège de recherche et développement en Corée, Mobis dispose de 4 centres technologiques en Allemagne, en Chine, en Inde et aux États-Unis.

À propos d'Envisics

Envisics est un pionnier de l'holographie dynamique de renommée mondiale. Depuis 2010, Envisics développe des technologies holographiques pour les affichages tête haute en réalité augmentée (ATH-RA) et des systèmes de capteurs automobiles. La technologie d'Envisics exploite la puissance de l'holographie et des sources de lumière laser pour fournir la meilleure qualité d'image possible. L'avancement de la technologie d'Envisics lui donne l'occasion de transformer les affichages automobiles et de révolutionner l'expérience en voiture. En partenariat avec les principaux fabricants d'automobiles et fournisseurs de premier niveau du monde, Envisics fait de l'avenir de la technologie holographique une réalité pour des véhicules plus intelligents et plus sûrs.

Contact pour les médias

Jihyun Han ([email protected])

Choon Kee Hwang ([email protected])

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpg

SOURCE Hyundai Mobis