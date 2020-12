Hyundai Mobis va développer des semiconducteurs automobiles par l'acquisition de la division de Hyundai Autron

- Accord pour l'acquisition de la division des semiconducteurs de Hyundai Autron

- Planification de la fourniture intégrale de semiconducteurs et de contrôles de systèmes basés sur des systèmes

- Capacité à développer des semiconducteurs pour l'industrie automobile fiable

SÉOUL, Corée du Sud, 14 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX : 012330) a annoncé que le conseil d'administration a approuvé l'acquisition de la division chargée des semiconducteurs de Hyundai Autron. Après avoir reçu l'approbation, Hyundai Mobis et Hyundai Autron ont signé un contrat pour le transfert de tous les employés et actifs liés. Le coût d'acquisition était de 122 millions de dollars (133,2 milliards de wons sud-coréens).

Avec cette acquisition, Hyundai Mobis prévoit d'améliorer sa capacité à concevoir, développer et approuver des semiconducteurs pour les véhicules et de faire en sorte que sa technologie de contrôle intégré se démarque par la suite dans le domaine des automobiles du futur.

Hyundai Mobis rencontrait des difficultés pour développer des semiconducteurs optimisés pour les systèmes et pour vérifier leur qualité, car la spécification du contrôleur et le développement des semiconducteurs n'étaient pas intégrés. Toutefois, cette acquisition devrait permettre le développement centralisé de semiconducteurs et de contrôleurs sur la base de systèmes, et stimuler la synergie dans la conception des semiconducteurs et le développement des systèmes de contrôle.

Hyundai Mobis prévoit également de se concentrer sur le développement de semiconducteurs de système, des semiconducteurs puissants et performants en améliorant sa capacité de développement dans le domaine des semiconducteurs automobiles. Dans le domaine des automobiles du futur, qui englobe la conduite autonome et les véhicules électriques, la compétitivité des unités de commande dépend des performances des semiconducteurs, ce qui signifie que la demande de semiconducteurs va augmenter.

À long terme, Hyundai Mobis sera en mesure de renforcer sa capacité de développement de la technologie HW/SW et des semiconducteurs ainsi que de se différencier et de faire valoir ses prouesses technologiques dans le domaine des automobiles du futur.

À propos de Hyundai Mobis

Hyundai Mobis est le 7e plus grand fournisseur automobile. Fondée en 1977 et basée à Séoul, en Corée, la société Hyundai Mobis va devenir un partenaire technologique sur la durée pour les véhicules et les personnes.

Hyundai Mobis excelle dans les capteurs, la fusion de capteurs dans les contrôleurs et les capacités de conception de logiciels dans le contrôle de sécurité. Ses produits comprennent également divers composants d'électrification, freins, suspensions, directions, airbags, lumières et électronique automobile.

Mobis compte actuellement plus de 30 000 employés et fabrique dans plus de 30 régions dans 10 pays. En plus de son siège de recherche et développement en Corée, Mobis dispose de 4 centres technologiques en Allemagne, en Chine, en Inde et aux États-Unis.

