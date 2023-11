ICONS.COM SIGNE UN CONTRAT EXCLUSIF AVEC CARLOS ALCARAZ, LE CHAMPION DE WIMBLEDON 2023

Icons Shop Ltd est le partenaire exclusif de Carlos Alcaraz, double vainqueur de Grand Chelem et actuel détenteur du titre de Wimbledon en simple messieurs.

LONDRES, 24 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Icons.com, la société britannique de souvenirs dédicacés, annonce le lancement de sa collection mondiale exclusive de souvenirs de tennis dédicacés avec Carlos Alcaraz.

Icons a entrepris sa première séance de dédicaces privée avec Carlos dans sa ville natale de Murcie début novembre et ce mois-ci, sa collection dédicacée est mise en vente pour la première fois.

Carlos Alcaraz signs exclusively for Icons.com

Dan Jamieson, PDG d'Icons, a déclaré : « Icons est la plus importante entreprise de souvenirs dédicacés au monde et nous sommes ravis d'annoncer notre entrée dans le monde du tennis avec cette collection du joueur le plus passionnant au monde aujourd'hui. Nous avons de grands espoirs pour la gamme d'articles signés et pour ce que Carlos peut réaliser au cours des prochaines années. Nous sommes toujours fiers de dire que nos articles sont signés par les meilleurs au monde, et après son triomphe cet été à Wimbledon, il est vraiment au sommet du jeu mondial. »

Albert Molina, vice-président de la division tennis d'IMG, a déclaré : « Nous sommes honorés de travailler avec l'équipe d'Icons sur ce projet passionnant. Nous collaborons avec les meilleures marques mondiales dans chaque catégorie et Icons est un nouveau partenaire fantastique pour nous. »

À propos de Carlos Alcaraz Garfia

Carlos Alcaraz est le tenant du titre masculin en simple de Wimbledon.

Il a remporté le titre en simple masculin à l'US Open pour la première fois en 2022.

Il est classé numéro 1 sur le circuit ATP.

Jusqu'à présent, il a remporté 12 titres et deux tournois du Grand Chelem.

Il est représenté par Albert Molina chez IMG Tennis.

À propos d'Icons Shop Ltd

Icons existe depuis 1999, toute la gamme Carlos Alcaraz est disponible sur www.icons.com

Icons détient les licences officielles, exclusives et mondiales de la Champions League de l'UEFA, de l'Euro 2024 de l'UEFA et de la Coupe du Monde de la FIFA ainsi que des licences de souvenirs mondiales avec le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain, le Liverpool FC, le Manchester City FC et l'AC Milan.

Icons.com

