ILLUCCIX désormais disponible en France après sa parution au Journal Officiel

MELBOURNE, Australia, 28 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Telix Pharmaceuticals Limited (ASX: TLX, NASDAQ: TLX, "Telix") annonce aujourd'hui la publication d'ILLUCCIX® (25 microgrammes (gozetotide) sur la "Liste des Spécialités Pharmaceutiques agréées aux Collectivités" au Journal Officiel de la République Française[1]. Cette publication, dernière étape du processus réglementaire, autorise désormais la distribution du produit et son utilisation clinique dans l'ensemble des hôpitaux et centres d'imagerie.

Ce médicament est à usage diagnostique uniquement.

ILLUCCIX, après radiomarquage au gallium-68, est indiqué pour la détection de lésions positives à l'antigène membranaire spécifique de la prostate (Prostate-Specific Membrane Antigen, PSMA) par tomographie par émission de positons (TEP) chez des adultes atteints d'un cancer de la prostate (CP) dans les situations cliniques suivantes:

Stadification initiale des patients atteints d'un CP à haut risque avant un traitement curatif initial.

Suspicion de récidive du CP chez les patients présentant une augmentation du taux sérique d'antigène spécifique de la prostate (PSA) après un traitement curatif initial.

Identification des patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique, résistant à la castration (CPRCm), progressif, positif au PSMA pour lesquels un traitement ciblant le PSMA est indiqué.

Grâce à sa compatibilité avec les générateurs de gallium-68 utilisés en France, ILLUCCIX peut être préparé directement sur site, ce qui facilite l'organisation des activités d'imagerie, permet un accès régulier aux examens et contribue à une couverture géographique adaptée aux besoins des centres.

L'imagerie TEP-PSMA constitue aujourd'hui une avancée essentielle dans la prise en charge du cancer de la prostate, offrant une précision diagnostique supérieure aux techniques conventionnelles telles que la scintigraphie osseuse et la tomodensitométrie après le diagnostic initial et en cas de récidive biologique[2]. ILLUCCIX contribue à répondre à un besoin clinique important en facilitant un diagnostic rapide et pertinent, ainsi que l'identification des patients susceptibles de bénéficier d'une thérapie ciblant le PSMA.

L'arrivée d'ILLUCCIX en France devrait contribuer à améliorer l'accès, réduire les délais de diagnostic et renforcer la capacité des centres à répondre à la demande croissante en TEP-PSMA.

Raphaël Ortiz, Directeur Général de Telix International, déclare, "L'inscription d'ILLUCCIX sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées aux collectivités représente une étape déterminante pour Telix et pour les patients en France. ILLUCCIX offre une combinaison unique de flexibilité, de fiabilité et de validation clinique. Sa disponibilité va permettre d'étendre l'accès à la TEP-PSMA, faciliter les flux de préparation au sein des centres d'imagerie et soutenir la prise de décision médicale dans le cadre du cancer de la prostate."

Telix est associé à IRE ELiT S.A., fournisseur de premier plan de radioisotopes et de solutions radiopharmaceutiques, pour assurer la commercialisation d'ILLUCCIX en France.

Jean Bonnet, Directeur de la stratégie, des ventes et du marketing d'IRE ELiT, ajoute, "Nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration avec Telix autour d'ILLUCCIX en France. En tant que partenaire et acteur du secteur radiopharmaceutique, nous mettons notre expertise au service des équipes cliniques pour accompagner l'utilisation de solutions TEP-PSMA fiables et adaptées aux besoins des professionnels de santé et des patients."

Les professionnels de santé souhaitant commander ILLUCCIX ou obtenir plus d'informations sur sa disponibilité peuvent contacter : Eric Rizzo — [email protected]

Le cancer de la prostate en France :

Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez les hommes en France, avec plus de 57000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année, un taux significativement plus élevé que celui du cancer du poumon (32 800 nouveaux cas) ou du côlon (27 000 nouveaux cas). Il s'agit également d'une cause fréquente de décès par cancer chez les hommes, avec plus de 9 200 décès enregistrés en France en 2022[3].

À propos de Telix Pharmaceuticals Limited

Telix est une entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de radiopharmaceutiques à visée thérapeutique et diagnostique, ainsi que de technologies médicales associées. Le siège de Telix est situé à Melbourne, en Australie, avec des activités internationales aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Brésil, au Canada, en Europe (Belgique et Suisse) et au Japon. Telix développe un portefeuille de produits à différents stades cliniques et commerciaux, avec pour objectif de répondre à des besoins médicaux non satisfaits importants, notamment en oncologie et dans les maladies rares. Telix est cotée à la Bourse australienne (ASX : TLX) ainsi qu'au Nasdaq Global Select Market (NASDAQ : TLX).

Le produit d'imagerie de Telix pour la prostate, l'injection de gozetotide gallium-68 (68Ga), également connu sous le nom de 68Ga PSMA-11 et commercialisé sous la marque ILLUCCIX, a été approuvé sur de nombreux marchés à travers le monde. Les autorisations d'enregistrement varient selon les pays ; il convient donc de toujours se référer au libellé local et au statut d'approbation en vigueur.

Pour plus d'informations sur Telix, y compris le cours actuel de l'action, les documents déposés auprès de l'ASX et de la SEC, les présentations pour investisseurs et analystes, les communiqués de presse, les événements à venir et d'autres publications d'intérêt, veuillez consulter le site : www.telixpharma.com.

Telix Investor Relations (Global)

Mme Kyahn Williamson

Telix Pharmaceuticals Limited

Vice-présidente principale des relations avec les investisseurs et de la communication d'entreprise Email: [email protected]

