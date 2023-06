IMOU lance les nouvelles caméras d'extérieur et d'intérieur Cruiser 2 et Rex 3D avec les derniers algorithmes d'IA

Intégrant l'algorithme d'IA auto-développé IMOU SENSE™ avec de nouveaux algorithmes vidéo, audio, de navigation et de perception, pour une précision jusqu'à 50 % supérieure à celle des autres produits sur le marché

HANGZHOU, Chine, 26 juin 2023 /PRNewswire/ -- IMOU, l'un des principaux fournisseurs de solutions et de services IoT intelligents, estime que la technologie et l'esthétique peuvent être fusionnées, et que la technologie intelligente peut être présentée d'une manière visuellement attrayante. Aujourd'hui, la société lance Rex 3D et Cruiser 2 en tant que premières caméras de sécurité intérieures et extérieures panoramiques et inclinables intelligentes équipées de la technologie IMOU SENSE™, une matrice d'algorithmes d'IA auto-développée par IMOU.

Une véritable IA pour une détection plus intelligente et plus précise

Contrairement à la plupart des algorithmes d'IA présents dans l'industrie des caméras de sécurité domestique qui disposent généralement de puces intégrées, IMOU a investi dans la R&D et a développé les algorithmes IMOU SENSE™ afin d'améliorer les performances de l'IA et l'expérience de l'utilisateur. La solide puissance de calcul d'IMOU SENSE™, combinée à une puce de modèle d'algorithme de réseau neural convolutif CNN de premier plan, permet un traitement et une analyse efficaces des données. Comparé à l'algorithme fourni par le fabricant de la puce, le taux de précision de l'algorithme IMOU SENSE™ est de 20 à 50 % plus efficace, ce qui rend la détection des cibles humaines et animales beaucoup plus efficace et précise.

Basées sur le puissant algorithme d'IA d'IMOU SENSE™, les caméras Rex 3D et Cruiser 2 possèdent une précision de reconnaissance de 99 % pour les silhouettes humaines et les animaux. Ces appareils reconnaissent les objets et traitent les données en 20 millisecondes (0,02 seconde) et trouvent rapidement les cibles humaines et animales dans les images, envoyant immédiatement une notification à l'application en 0,6 seconde, vous permettant ainsi de surveiller ce qui est important sans recevoir de fausses alertes gênantes. Parallèlement, le taux d'omission est réduit de 35 % à 50 %, et les fausses alertes peuvent être réduites jusqu'à 95 %. Rex 3D et Cruiser 2 fournissent des résultats de détection plus précis et peuvent efficacement éliminer les fausses alertes.

Le suivi intelligent à 360° offre une vue panoramique plus nette

Les caméras Rex 3D et Cruiser 2 offrent deux niveaux de qualité d'image, 3 Mpx et 5 Mpx. La surveillance en direct et la fonction panoramique et inclinable permettent de couvrir tous les recoins de la maison des utilisateurs. Le zoom numérique 8x, le capteur 1080P et les algorithmes IR avancés fournissent une vidéo cristalline de jour comme de nuit. En mode de suivi intelligent, l'application Imou Life peut être activée en un clic, ce qui permet aux caméras de suivre et d'enregistrer automatiquement les déplacements et les événements anormaux après avoir détecté un objet non reconnu.

Protégez votre maison de tous les côtés grâce à la fonction Auto-Cruise

La Rex 3D pivote automatiquement de 355° à l'horizontale pour voir tous les coins de la maison des utilisateurs, cette portée totale garantissant l'absence d'angles morts. La Cruiser 2 a été conçue avec deux angles de panoramique et d'inclinaison : le panoramique horizontal pivote à 340° et le panoramique vertical pivote à 90°. Ces caméras peuvent suivre automatiquement les mouvements des personnes et des véhicules ou la rotation de l'objectif peut être contrôlée à distance pour obtenir une vue panoramique. Les utilisateurs peuvent activer la fonction Auto-Cruise dans l'application Imou, ce qui leur permet de planifier leur programme de sécurité à distance. Six points favoris peuvent être définis via l'application, et le temps de croisière peut également être ajusté. Lorsque ce mode est activé, les caméras tournent automatiquement entre les points favoris sélectionnés pour couvrir les zones importantes dans la période définie. Le temps de rétention peut être réglé à chaque point favori entre 10 et 300 secondes.

Dissuasion active pour effrayer les intrus

Lorsque le mode de dissuasion active est activé, dès qu'un objet en mouvement apparaît sur le moniteur, les caméras émettent automatiquement un son d'alarme à niveau élevé de décibels (100 dB) pour dissuader l'intrus, et envoient en même temps une notification sur l'application. En outre, les utilisateurs peuvent définir des zones de détection qu'ils souhaitent surveiller sur l'application, ce qui permet d'éviter les fausses alertes. De plus, les utilisateurs peuvent personnaliser la tonalité de l'alarme (la tonalité par défaut est celle de la sirène, et les trois autres tonalités peuvent être personnalisées. Chaque tonalité ne dure pas plus de 10 secondes).

Conversation bidirectionnelle Full Duplex (FDx), vidéo synchrone

Les modèles Rex 3D et Cruiser 2 sont équipés d'un microphone Hi-fi intégré et d'une résolution HD pour une communication vidéo bidirectionnelle claire. Le haut-parleur et le microphone intégrés permettent aux utilisateurs d'interagir avec les animaux domestiques et la famille, ou de dissuader les invités indésirables. La fonction de communication bidirectionnelle peut également être activée à l'aide d'un bouton sur l'application Imou Life.

Mode de confidentialité

Il est également possible de faire pivoter l'objectif de la Rex 3D vers le bas par un simple clic sur l'application Imou Life afin de désactiver l'enregistrement et la surveillance. Le bouclier physique et le flux de coupe technique offrent également aux utilisateurs une plus grande intimité.

Une vision nocturne intelligente

Différents modes de vision nocturne peuvent être réglés en fonction des besoins de l'utilisateur sur la Cruiser 2, qu'il souhaite que la vision nocturne reste en couleur en permanence ou qu'elle ne s'allume en couleur qu'en cas d'événement afin d'économiser de l'énergie :

Mode intelligent : la caméra passe automatiquement du mode infrarouge au mode couleur lorsqu'un mouvement suspect est détecté.

Mode couleur : grâce aux projecteurs intégrés, la vision nocturne est désormais améliorée et en couleur.

Mode infrarouge : l'algorithme IR avancé permet d'obtenir des images claires en noir et blanc, même dans l'obscurité.

Mode hors tension : tous les modes de vision nocturne infrarouge et les projecteurs sont désactivés.

Occupation de l'espace réduite, transmission d'images HD plus élevée

Les caméras Rex 3D et Cruiser 2 adoptent la nouvelle génération de technologie de code intelligent H.265, qui permet une transmission d'images HD plus élevée dans un espace plus restreint. H.265 peut transmettre des images à une vitesse de 2 Mbit/s et fournir un enregistrement continu de 16 jours sur une carte Micro SD de 256 Go pour une caméra de 3 Mpx et un enregistrement continu de 8 jours sur une carte Micro SD de 256 Go pour une caméra de 5 Mpx. Par rapport à la norme H.264, la bande passante de la norme H.265 est réduite de 50 %, ce qui permet d'économiser de l'espace.

Prise en charge de plusieurs méthodes de stockage

Les consommateurs peuvent choisir entre trois méthodes de stockage de leurs clips vidéo. Pour le stockage sur le cloud, les vidéos enregistrées sont stockées à distance sur le cloud, avec un cryptage strict des données, et avec l'avantage de sauvegarder les séquences vidéo même si la caméra est cassée. Les utilisateurs peuvent également utiliser une carte SD et un NVR pour stocker les vidéos. La carte SD peut atteindre 256 Go et permet un enregistrement vidéo continu de 24 heures et une sauvegarde locale. Lorsque la mémoire est pleine, les anciens enregistrements sont remplacés par les nouveaux.

À propos d'IMOU

IMOU, l'un des principaux fournisseurs de solutions et de services IoT intelligents, s'est engagé à créer un mode de vie plus facile, plus intelligent et plus sûr pour chaque utilisateur et sa famille grâce à une technologie avancée et à des produits intelligents.

Avec les 4 principaux systèmes de produits (IMOU Security, IMOU Robots, IMOU Lights et IMOU Link) basés sur la technologie IA centrale et la technologie cloud, IMOU fournit des solutions diversifiées en fonction de différents scénarios d'utilisation, créant une expérience plus pratique et plus efficace pour les utilisateurs de produits intelligents.

Les produits IMOU sont présents dans plus de 100 pays, et plus de 30 millions d'utilisateurs dans le monde ont bénéficié de la sécurité et de la commodité offertes par IMOU. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.imoulife.com .

