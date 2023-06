IMOU wprowadza nowe kamery do użytku na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń - Cruiser 2 i Rex 3D - z najnowszymi algorytmami SI

Kamery wyposażone są w opracowany przez firmę algorytm SI z nowymi funkcjami obrazu, dźwięku, nawigacji i percepcji, który zapewnia o 50% wyższą dokładność niż pozostałe produkty na rynku.

HANGZHOU, Chiny, 13 czerwca 2023 r. /PRNewswire/ -- IMOU to czołowy dostawca inteligentnych rozwiązań i usług IoT, uważa, że technologia i piękno mogą iść w parze, a inteligentne technologie mogą być prezentowane w sposób atrakcyjny wizualnie. Firma wprowadza aktualnie urządzenia Rex 3D i Cruiser 2, odpowiednio pierwszą wewnętrzną i pierwszą zewnętrzną inteligentną kamerę bezpieczeństwa z inteligentnym obracaniem i pochylaniem wyposażoną w IMOU SENSE™, autorski algorytm SI firmy IMOU.

Prawdziwa sztuczna inteligencja dla trafniejszego wykrywania

image_829050_23830246 image_829050_23830559 1

Inaczej niż w przypadku większości algorytmów SI stosowanych w branży domowych kamer bezpieczeństwa, które zwykle posiadają zintegrowane układy elektroniczne, marka IMOU zainwestowała w prace badawczo-rozwojowe, które zaowocowały stworzeniem algorytmów IMOU SENSE™, poprawiających wydajność SI i wrażenia użytkowników. Potężna baza obliczeniowa IMOU SENSE™ w połączeniu z czołowym modelem układu do konwolucyjnych sieci neuronowych umożliwia efektywne przetwarzanie i analizę danych. W porównaniu z algorytmem dostarczanym przez producentów układów, precyzja algorytmu IMOU SENSE™ jest od 20% do 50% wyższa, co znacząco podnosi wydajność i dokładność rozpoznawania ludzi i zwierząt domowych.

Działające w oparciu o potężny algorytm SI IMOU SENSE™, Rex 3D i Cruiser 2 oferują 99% dokładności w rozpoznawaniu postaci ludzkich i zwierząt domowych. Algorytm rozpoznaje obiekty i przetwarza dane w ciągu 20 milisekund (0,02 sekundy) i szybko znajduje postaci ludzkie i zwierzęta domowe na rejestrowanym obrazie, błyskawicznie wysyłając powiadomienia do aplikacji w ciągu 0,6 sekundy, co pozwala na monitorowanie istotnych parametrów bez fałszywych alarmów. Wskaźnik pominięć został zredukowany od 35 do 50%, a liczba fałszywych alarmów nawet o 95%. Rex 3D i Cruiser 2 zapewniają bardziej precyzyjne wyniki rozpoznawania i mogą skutecznie filtrować fałszywe alarmy.

Inteligentne śledzenie 360° zapewnia bardziej klarowny widok panoramiczny

Rex 3D i Cruiser 2 oferują dwa poziomy jakości obrazu - 3 MP i 5 MP. Dzięki monitoringowi na żywo i funkcji panoramicznego obracania i pochylania bez problemu zajrzysz w każdy kąt swojego domu. Zoom cyfrowy 8x, sensor ponad 1080P i zaawansowane algorytmy podczerwieni zapewniają krystalicznie czysty obraz zarówno w dzień, jak i w nocy. W trybie inteligentnego śledzenia wystarczy jedno kliknięcie, aby włączyć aplikację Imou Life App, która pozwala kamerom automatycznie śledzić i rejestrować ruchomą ścieżkę i zdarzenia nadzwyczajne po wykryciu nieznanego obiektu.

Chroń swój dom ze wszystkich stron dzięki funkcji Auto-Cruise

Rex 3D automatycznie obraca się w zakresie 355° w poziomie, monitorując każdy zakamarek pomieszczenia, co zapewnia brak martwego pola. Cruiser 2 został zaprojektowany do obracania i pochylania zapewniając kąt pokrycia 340° w poziomie i 90° w pionie. Kamery mogą automatycznie śledzić ruch ludzi i pojazdów albo obracać się w sposób zdalnie sterowany, zapewniając panoramiczny widok. Użytkownicy mogą wygodnie włączać opcję Auto-Cruise w aplikacji Imou i planować swój harmonogram bezpieczeństwa w sposób zdalny. W aplikacji można ustalić sześć ulubionych punktów oraz czas obracania. Kiedy ten tryb jest włączony, kamery automatycznie obracają się pomiędzy wybranymi ulubionymi punktami, zapewniając podgląd ważnych obszarów w ustalonym czasie. Czas zatrzymania na każdym z ulubionych punktów może zostać ustawiony w zakresie 10-300 sekund.

Aktywne odstraszanie intruzów

W trybie aktywnego odstraszania intruzów pojawienie się ruchu na obrazie z kamery powoduje automatyczne wyemitowanie alarmu o wysokim poziomie decybeli (100 dB) w celu odstraszenia intruza. Jednocześnie aplikacja wysyła powiadomienie push. Dodatkowo użytkownicy mogą ustawić w aplikacji obszary detekcji, które chcą monitorować, co ułatwia unikanie fałszywych alarmów. Ponadto użytkownicy mogą wybrać odpowiedni dźwięk alarmu (domyślna jest syrena, trzy pozostałe można dostosować; dźwięki trwają do 10 s).

Dwustronna komunikacja w technologii Full Duplex (FDx), synchronizacja obrazu

Rex 3D i Cruiser 2 posiadają wbudowany wysokiej jakości mikrofon oraz rozdzielczość HD, która umożliwia klarowną dwustronną komunikację wideo. Wbudowany głośnik i mikrofon pozwala użytkownikom na interakcję ze zwierzętami domowymi i rodziną, a także umożliwia reagowanie na nieproszonych gości. Funkcję dwustronnej komunikacji głosowej można też włączyć jednym przyciskiem w aplikacji Imou Life App.

Tryb prywatności

Możliwe jest też obrócenie obiektywu Rex 3D w dół jednym kliknięciem w aplikacji Imou Life App, co wyłącza nagrywanie i monitorowanie. Fizyczne zakrycie i techniczne odcięcie sygnału również zapewniają użytkownikom wyższy poziom prywatności.

Inteligentnie rozświetl noc

Użytkownicy Cruiser 2 mogą skorzystać z różnych trybów widzenia nocnego i ustawić wariant pełnokolorowy przez cały czas albo włączać go tylko w przypadku wystąpienia zdarzenia w celu oszczędzania energii:

Tryb inteligentny: kamera automatycznie przełącza się na tryb pełnokolorowy z trybu podczerwieni po wykryciu podejrzanego ruchu.

Tryb pełnokolorowy: dzięki wbudowanym reflektorom obraz w nocy jest jasny i w pełnym kolorze.

Tryb podczerwieni: zaawansowany algorytm podczerwieni zapewnia wyraźny czarno-biały obraz nawet w zupełnej ciemności.

Tryb wyłączony wyłącza wszystkie tryby widzenia nocnego - podczerwień i reflektory są wyłączone.

Mniejsze pliki, szybsza transmisja obrazu HD

Rex 3D i Cruiser 2 wykorzystują nową generację inteligentnego kodeka H.265, która pozwala na szybszą transmisję obrazu HD przy mniejszych plikach. H.265 pozwala na przesyłanie obrazu z prędkością 2 Mb/s i zapewnia 16 dni ciągłego nagrywania na karcie Micro SD 256 GB w kamerze 3 MP oraz 8 dni ciągłego nagrywania na karcie Micro SD 256 GB w kamerze 5 MP. W porównaniu do H.264, przepływność H.265 jest o 50% niższa, co pozwala oszczędzić miejsce w pamięci.

Wiele obsługiwanych metod przechowywania

Użytkownicy mogą wybrać spośród 3 sposobów przechowywania nagrań wideo. W przypadku przechowywania w chmurze nagrania magazynowane są zdalnie i dokładnie szyfrowane. Dzięki temu nie utracisz swoich nagrań nawet w przypadku uszkodzenia kamery. Użytkownicy mogą przechowywać nagrania na karcie SD i rejestratorach sieciowych. Obsługiwane są karty SD do 256 GB, zapewniające 24 godziny ciągłego nagrywania i lokalny zapis. Po zapełnieniu pamięci stare nagrania są zastępowane nowymi.

IMOU

IMOU, czołowy dostawca inteligentnych rozwiązań i usług IoT, stara się ułatwiać życie wszystkich swoich klientów i ich rodzin i wzbogaca je, oferując inteligentne i bezpieczne zaawansowane technologie i produkty.

W oparciu o cztery główne ekosystemy produktów (Bezpieczeństwo IMOU, Odkurzanie IMOU, Oświetlenie IMOU, Detekcja IMOU) bazujące na kluczowej technologii SI i chmurowej, IMOU zapewnia zróżnicowane rozwiązania do różnych zastosowań, oferujące użytkownikom produktów inteligentnych większą wygodę i efektywność.

Produkty IMOU trafiają do ponad 100 krajów, zapewniając bezpieczeństwo i wygodę przeszło 30 milionom użytkowników z całego świata. Więcej informacji na stronie www.imoulife.com/pl .

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2091657/image_829050_23830246.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2091658/image_829050_23830559.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2091659/1.jpg

SOURCE IMOU