IMOU, en yeni yapay zeka (AI) algoritmalarına sahip yeni iç ve dış mekan kamerası Cruiser 2 ve Rex 3D'yi piyasaya sürdü

Piyasadaki diğer ürünlerden %50 daha fazla doğruluk için yeni video, ses, navigasyon ve algı algoritmalarıyla IMOU SENSE™ kendinden gelişmiş yapay zeka algoritmasına sahiptir

HANGZHOU, Çin, 14 Haziran 2023 /PRNewswire/ -- Önde gelen akıllı Nesnelerin İnterneti (IoT) çözümü ve hizmet sağlayıcısı IMOU, teknoloji ve güzelliğin entegre edilebileceğine ve akıllı teknolojinin görsel olarak çekici bir şekilde sunulabileceğine inanıyor. Şirket, IMOU'nun kendinden gelişmiş yapay zeka algoritması matrisi olan IMOU SENSE™ ile donatılmış ilk akıllı pan & tilt tipi akıllı iç ve dış mekan güvenlik kamerası olarak Rex 3D ve Cruiser 2'yi bugün piyasaya sürdü.

Daha Akıllı ve Daha Doğru Algılama için Gerçek Yapay Zeka

image_829050_23830246 image_829050_23830559 1

Ev güvenlik kamerası endüstrisinde genellikle entegre çiplere sahip çoğu yapay zeka algoritmasından farklı olarak, IMOU, yapay zeka performanslarını ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için Ar-Ge'ye yatırım yaptı ve IMOU SENSE™ algoritmalarını çalıştırdı. IMOU SENSE™'in güçlü bilgi işlem gücü tabanı, önde gelen bir CNN evrişimli sinir ağı algoritması model çipi ile birleşerek verimli veri işleme ve analiz sağlar. Çip üreticisinin sağladığı algoritmaya kıyasla, IMOU SENSE™'in algoritma hassasiyet oranının %20 ila %50 daha etkili olması insan ve evcil hayvan hedeflerinin algılanmasını çok daha verimli ve doğru hale getirir.

IMOU SENSE™'in güçlü yapay zeka algoritmasına dayanan Rex 3D ve Cruiser 2, insan figürlerini ve evcil hayvanları %99 doğrulukla tanır. 20 milisaniyede (0,02 saniye) nesneleri tanıyıp verileri işler, görüntülerdeki insan ve evcil hayvan hedeflerini hızla bulur, uygulamaya 0,6 saniye içinde anında bildirim gönderir ve sinir bozucu yanlış uyarılar almadan önemli olan şeyleri izlemenize olanak tanır. Bu arada, gözden kaçırma oranı %35 ila %50 düşürülmüştür ve yanlış alarmlar %95'e kadar azaltılabilir. Rex 3D ve Cruiser 2 daha doğru algılama sonuçları sağlar ve yanlış alarmları etkin bir şekilde filtreleyebilir.

360° Akıllı İzleme Daha Net Panoramik Görüntü Sağlar

Rex 3D ve Cruiser 2, görüntü kalitesinde iki seviyeye sahiptir: 3MP ve 5MP. Canlı izleme ve kullanıcıların evlerinin her köşesinin tamamen kapsanmasını sağlayan panoramik pan & tilt özelliğine sahiptir. 8X dijital yakınlaştırma, 1080P'den fazla sensör ve gelişmiş kızılötesi algoritmaları hem gündüz hem de gece kristal berraklığında video sağlar. Akıllı izleme modunda, tek bir dokunuşla Imou Life uygulaması açılabilir ve kameraların tanınmayan bir cisim algılandıktan sonra hareket halindeki parçaları ve anormal olayları otomatik olarak izleyip kaydetmesine olanak tanır.

Otomatik Gezinme Özelliğiyle Evinizi Her Yönden Koruyun

Rex 3D, otomatik olarak yatay yönde 355° dönerek kullanıcıların evlerinde her köşeyi gösterir ve bu tam aralık sayesinde hiçbir kör nokta kalmaz. Cruiser 2, iki pan & tilt açısıyla tasarlanmıştır, yatay pan & tilt 340° dönerken dikey pan & tilt 90° döner. Bu kameralar, insanların ve araçların hareketlerini otomatik olarak izleyebilir ya da panoramik görüntü için merceğin dönüşü uzaktan kontrol edilebilir. Kullanıcılar Imou Uygulamasında Otomatik Gezinme özelliğini kolayca çalıştırıp güvenlik programlarını uzaktan planlayabilir. Uygulama üzerinden ayarlanabilecek altı favori nokta vardır, gezinme süresi de ayarlanabilir. Bu mod açıldığında, kameralar, belirlenen süre içinde önemli alanları kapsamak için kamerayı seçilen favori noktalar arasında otomatik olarak döndürür. Tutma süresi her favori noktada 10-300 saniye olarak ayarlanabilir.

Davetsiz Misafirleri Korkutan Aktif Caydırıcılık

Aktif caydırıcılık modu açıldığında, monitörde hareket eden bir cisim belirdiği anda, kameralar davetsiz misafiri caydırmak için otomatik olarak yüksek desibelli bir alarm sesi (100 dB) yayar ve aynı zamanda uygulamaya bir bildirim gönderir. Buna ek olarak, kullanıcılar uygulamada izlemek istedikleri algılama bölgelerini ayarlayabilir, bu da yanlış alarmları önlemeye yardımcı olabilir. Dahası, kullanıcılar alarm sesini özelleştirebilir (varsayılan ses siren sesidir ve kalan üç ses özelleştirilebilir. Her ses en fazla 10 saniye çalar).

Tam Çift Taraflı (FDx) Çift Yönlü Konuşma, Eşzamanlı Video

Rex 3D ve Cruiser 2, net çift yönlü video iletişimi için yerleşik bir Hi-Fi mikrofonuna ve HD çözünürlüğe sahiptir. Yerleşik hoparlör ve mikrofon, kullanıcıların evcil hayvanlar ve aileleriyle etkileşim kurmalarını ya da davetsiz misafirleri caydırmalarını sağlar. Çift yönlü konuşma işlevi, Imou Life Uygulamasından tek bir düğmeyle de açılabilir.

Gizlilik Modu

Kayıt ve izlemeyi devre dışı bırakmak için Imou Life Uygulamasında tek bir dokunuşla Rex 3D'nin merceğini aşağı bakacak şekilde döndürmek de mümkündür. Fiziksel kalkan ve teknik kesme akışı da kullanıcılara daha fazla gizlilik sağlar.

Geceyi akıllılıkla aydınlatın

İster gece görüşünün her zaman tam renkli kalmasını, ister enerji tasarrufu için yalnızca bir olay olduğunda tam rengi açmak isteyin, Cruiser 2'de kullanıcı gereksinimlerine göre farklı gece görüş modları ayarlanabilir:

Akıllı Mod: Şüpheli bir hareket algılandığında kamera otomatik olarak kızılötesi moddan renkli moda geçer.

Tam renkli mod: Dahili spot ışıkları sayesinde gece görüşü artık açık ve ve tam renklidir.

Kızılötesi Mod: Gelişmiş IR algoritması karanlıkta bile net siyah-beyaz resimler sağlar.

Kapalı Mod: Tüm kızılötesi gece görüş modları ve spot ışıkları kapatılır.

Daha Düşük Alan Doluluğu, Daha Yüksek HD Görüntü İletimi

Rex 3D ve Cruiser 2, daha az yer kaplayarak daha yüksek bir HD görüntü iletimi sağlayan yeni nesil H.265 akıllı kod teknolojisini kullanır. H.265, görüntüleri 2Mbps iletim hızıyla iletebilir ve 3MP kamerada 256GB Micro SD karta 16 gün kesintisiz kayıt ve 5MP kamerada 256GB Micro SD karta 8 gün kesintisiz kayıt sağlayabilir. H.264 ile karşılaştırıldığında H.265'in bant genişliği %50 azaltılmış olduğundan daha fazla alan tasarrufu sağlanır.

Birçok Depolama Yöntemi Desteklenir

Tüketicilerin video kliplerini depolamayı seçmeleri için 3 yol vardır. Bulut depolamada, kaydedilen videolar, veriler kesinlikle şifrelenmiş olarak ve kamera bozulsa bile video görüntülerinin kaydedilmesi avantajıyla bulutta uzaktan depolanır. Kullanıcılar videoyu depolamak için SD kart ve NVR de kullanabilir. SD kart, 256 GB kapasiteli olup 24 saat kesintisiz video kaydı ve yerel kaydetmeyi destekler. Depolama alanı dolduktan sonra, eski kayıtların yerini yenileri alır.

IMOU hakkında

Önde gelen bir Akıllı IoT çözümü ve servis sağlayıcısı olan IMOU, ileri teknoloji ve akıllı ürünler aracılığıyla bütün kullanıcılar ve aileleri için daha kolay, daha akıllı ve daha güvenli bir yaşam tarzı yaratmaya adanmıştır.

Ana yapay zeka teknolojisi ve bulut teknolojisine dayalı 4 ana ürün sistemi (IMOU Güvenlik, IMOU Robotlar, IMOU Işıklar ve IMOU Link) ile IMOU, farklı kullanım senaryoları için farklı çözümler sunarak akıllı ürün kullanıcıları için daha rahat ve daha verimli bir deneyim yaratır.

IMOU ürünleri 100'den fazla ülkeye ulaşıyor ve dünya genelinde 30 milyondan fazla kullanıcı IMOU'nun getirdiği güvenlik ve rahatlıktan yararlanıyor. Daha fazla bilgiyi www.imoulife.com adresinde bulabilirsiniz.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2091657/image_829050_23830246.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2091658/image_829050_23830559.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2091659/1.jpg

SOURCE IMOU