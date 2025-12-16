CHISINAU, Moldavie, 16 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Si vous demandez à n'importe quel Européen à quoi il associe la Suisse, il y a de fortes chances que vous entendiez ces trois réponses : les montres, le chocolat et les services financiers. Tous au top. Et, à juste titre, la Suisse a su conserver une position de leader en matière d'innovation et être reconnue comme un pôle mondial dans des domaines tels que la micro-technologie, les instruments de précision ou les équipements médicaux. Le secret du succès ? Une vision claire et honnête de ce que le pays peut offrir grâce à ses propres forces et des secteurs dans lesquels il est préférable de se tourner vers des partenaires commerciaux fiables.

C'est pourquoi, actuellement, les besoins en machines et équipements électroniques capables de soutenir une production industrielle de pointe sont assurés par les importations. Selon les données fournies par l'Office Fédéral de la Statistique[1], la Suisse a importé des machines, des appareils et du matériel électrique d'une valeur totale de 32 934 millions CHF en 2024. En termes de volumes, ce segment se classe troisième, après les métaux et les pierres précieuses (première place - 102 686 millions CHF) et les produits chimiques et pharmaceutiques (deuxième place - 75 205 millions CHF).

Plus de la moitié des marchandises importées proviennent de l'Union européenne (52,7 % en 2024), mais d'autres pays européens commencent également à se faire remarquer en tant que fournisseurs. Par exemple, la République de Moldavie.

La République de Moldavie - un partenaire commercial à potentiel

Même si les exportations vers la Suisse sont actuellement relativement faibles, elles offrent un aperçu intéressant de leur potentiel de diversification. En 2024, la Moldavie a exporté pour un total de 21,8 millions USD vers le marché suisse, dont 65 % étaient des produits agroalimentaires, suivis par les équipements électriques et l'industrie légère.

Selon le Trade Center (ITC), les produits présentant le plus grand potentiel d'exportation supplémentaire vers la Suisse comprennent les machines et les équipements électroniques, les textiles techniques et les boissons, ce qui laisse entrevoir une augmentation supplémentaire d'environ 16 millions USD.

Pour les investisseurs suisses, la Moldavie devient un point d'intérêt grâce à ses coûts compétitifs, sa proximité avec le marché de l'UE, ses accords commerciaux préférentiels et sa spécialisation accélérée dans les industries à valeur ajoutée. Si l'agriculture demeure importante, l'avenir économique du pays repose de plus en plus sur une production industrielle de pointe, et les équipements électriques sont l'exemple le plus frappant de cette évolution.

Une transformation industrielle accélérée.

Entre 2013 et 2024, les exportations moldaves vers l'UE sont passées de 1,03 milliard USD à 2,39 milliards USD (+131 %), atteignant un pic historique en 2023. Au cours de la même période, les exportations de matériel électrique ont progressé de façon spectaculaire, passant de 233 millions USD à 560 millions USD (+140 %), devenant ainsi la première catégorie d'exportation vers le marché européen. Le secteur est dynamisé par des investissements industriels continus, un écosystème technique de plus en plus mature et une main-d'œuvre qualifiée dans des centres tels que Chisinau, Balti et Cahul, où se développent des pôles de production pour les industries automobile, électronique et mécatronique.

En même temps, selon les données de la BNM, environ 85 % des investissements directs étrangers en actions proviennent de l'Union européenne, ce qui renforce le rôle de l'UE en tant que principal partenaire économique et investisseur de la République de Moldavie.

Un exemple significatif de cette maturation technologique est l'entreprise moldave InformBusiness, qui développe à Chisinau des onduleurs de traction, des systèmes avancés de gestion de batteries et des équipements de contrôle électronique pour la mobilité électrique. Les produits InformBusiness sont utilisés dans les trolleybus, les bus électriques et les tramways, et sont intégrés dans une chaîne de production complète, de la conception à l'assemblage. La technologie de l'entreprise est déjà déployée dans plus de 170 villes à travers le monde, ainsi que dans des zones urbaines d'Asie et d'Amérique latine. Cette présence mondiale souligne la capacité de la Moldavie à fournir des composants essentiels pour le transport électrique et la transition vers une mobilité durable.

Il convient de mentionner que Gebauer & Griller, le groupe mondial d'entreprises qui produit des câbles, des fils et des faisceaux techniques de haute qualité pour l'industrie automobile et divers secteurs, prévoit d'investir entre 5 et 8 millions d'euros en Moldavie d'ici 2027/2028, créant ainsi environ 200 nouveaux emplois dans le secteur des composants automobiles.

« Le modèle industriel moldave tend à se rapprocher de plus en plus du modèle européen : production de pointe, technologies critiques et main-d'œuvre technique qualifiée. Cette évolution crée une complémentarité naturelle avec la Suisse, qui fonde sa compétitivité sur l'innovation et des chaînes d'approvisionnement robustes. Nous voyons un réel potentiel pour développer les collaborations dans des secteurs tels que les équipements électriques, l'électronique et la mobilité électrique. » affirme Natalia Bejan, la directrice de l'Agence d'Investissements.

Par conséquent, les équipements électriques transforment la République de Moldavie en un moteur industriel d'exportation essentiel et tout aussi surprenant.

Il s'agit d'une progression qu'il convient de suivre avec intérêt, car elle est susceptible de renforcer la contribution de la Suisse à l'innovation mondiale.

