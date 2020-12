Ipsos MMA annonce une solution d'analyse prédictive transformationnelle pour piloter la mesure du marketing dans cette nouvelle ère de planification agile

NEW YORK, 22 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Ipsos MMA (Marketing Management Analytics)

Présentation de Demand Signals – Une approche toujours active et souple pour mesurer, optimiser et interagir avec vos plans de marketing tout en réorientant les approches traditionnelles

Relever le défi :

Parfois, il faut une crise pour vraiment secouer les choses et provoquer le changement.

Tard dans une nuit d'avril de cette année maudite, l'équipe d'Ipsos MMA a traité des tonnes et des tonnes de données à la recherche de réponses pour expliquer comment les changements dans la dynamique du marché, la concurrence et le comportement des consommateurs affectent la réponse du marketing pendant la crise, de manière plus agile. L'objectif était de mettre tout cela sur la table, toutes les données, y compris celles que nous n'avions pas encore recueillies, la foule de techniques et de technologies analytiques que nous déployons pour essayer de prédire les comportements des clients afin d'aider les annonceurs à faire face à un monde à l'envers qui semble devenir chaque jour plus imprévisible. Il s'agissait notamment de prévoir les comportements des clients et la dynamique du marché et de comprendre les interactions entre eux.

En traitant des billions d'octets de données ultra-granulaires reçues quotidiennement, nous avons pu exploiter les changements que nous observions. Les résultats ont présenté des conclusions qui ont mis en corrélation les conditions du marché liées à la pandémie avec les changements dans le comportement des consommateurs, la consommation des médias, la préférence pour les marques et les interactions critiques pour toutes les variables. Le big data a toujours beaucoup à dire entre de bonnes mains et avec des statisticiens intelligents au travail, mais le fait de leur faire lire des signaux en temps réel qui remodèlent la demande du marché d'une manière interprétable pour que les résultats puissent être exploités est susceptible de changer la donne.

La proposition de valeur

« L'équipe a découvert que les flux de données riches et granulaires pouvaient être alignés sur des taxonomies de données plus robustes en utilisant des algorithmes pour alimenter une nouvelle approche permettant de prendre des décisions marketing plus prospectives et plus intelligentes. La nouvelle taxonomie des données offre une meilleure capacité pour lire, comprendre et décomposer les signaux de données et à les attribuer de manière algorithmique aux changements significatifs du marché. En exploitant des flux de données pertinents, des signaux en temps réel basés sur des conditions de marché dynamiques et évolutives sont créés, ce qui permet de mieux prévoir les changements de la demande et la réactivité des médias », a déclaré Pat Cummings, PDG d'Ipsos MMA. « Ces signaux en temps réel enrichissent notre compréhension d'un marché en évolution, à travers les segments de clientèle, les canaux de vente et par zones géographiques, et peuvent être appliqués à l'échelle mondiale en fonction de la disponibilité des données. Les « signaux de demande » sont utilisés pour ré-informer, ou recalibrer, les modèles prédictifs historiques qui ont pu être modifiés en raison de l'évolution des conditions du marché et des besoins des clients. L'utilisation de données quotidiennes et hebdomadaires au niveau des événements pour générer ces signaux nous permet d'obtenir rapidement des résultats qui permettront aux annonceurs de mieux prévoir la demande future et de comprendre plus rapidement que jamais quelles stratégies et tactiques marketing seront les plus efficaces », a déclaré Cummings.

La valeur d'être capable de mesurer l'efficacité du marketing correctement et de son retour sur investissement n'a jamais été remise en question. Le deuxième ou troisième poste budgétaire le plus important pour la plupart des entreprises est le budget marketing. Les directeurs marketing et les directeurs financiers débattent de la quantité nécessaire et de la quantité suffisante, mais chaque dirigeant d'entreprise connaît la valeur du marketing pour fidéliser les clients et stimuler les ventes. Tout cela est particulièrement vrai pendant et après une crise majeure. Des études ont constamment montré que les entreprises qui commercialisent efficacement en cas de crise en sortent nettement plus fortes que celles qui ne le font pas. « Les organisations à succès axées sur le marketing vivent dans un environnement « toujours en mouvement » où les mesures et les analyses ne sont pas statiques, où la dynamique du marché change constamment et où des décisions cruciales sont prises quotidiennement », a déclaré Doug Brooks, vice-président exécutif d'Ipsos MMA. « Il y a tant de variables que les annonceurs doivent contrôler, y compris la création, les dépenses, la composition des investissements, le calendrier, le ciblage de l'audience, la qualité et la diffusion des publicités, et il y en a encore plus qu'ils ne contrôlent pas, y compris l'inventaire média, le coût, les facteurs macroéconomiques, la dynamique des catégories, la concurrence et la météo. La pandémie nous a obligés à penser différemment sur tous les plans, des données et des analyses à l'accélération et à l'activation des résultats. Le résultat de nombreuses longues journées, de nuits blanches et de beaucoup d'innovation sont les « Demand Signals », une approche qui capture toutes ces interactions en temps réel pour guider et rendre les simulations et la planification de scénarios à l'épreuve du temps », a déclaré M. Brooks.

Ipsos MMA prévoit de publier « Demand Signals » en conjonction avec sa plate-forme de mesure et d'optimisation unifiée du marketing au cours du premier trimestre 2021.

