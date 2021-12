Scala Data Centers inicia la construcción simultánea de dos centros de datos hyperscalers en Brasil

SAO PAULO, 22 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Scala Data Centers, plataforma de centro de datos hiper escalable sostenible, fundada por DigitalBridge, un holding de inversión en infraestructura digital, avanza la etapa de construcción de dos nuevos centros de datos en el país, SP4 y SP5, ubicados en el complejo de São Paulo de la empresa, en Tamboré.

Con una capacidad total de 18MW, SP4 será el DC vertical más grande de América Latina y el segundo proyecto greenfield de Scala, nacido 100% dedicado y vendido al mercado de hiperescala. SP5 tiene una capacidad total de 9MW, también diseñada para satisfacer la demanda del mercado sigle-tenant.

Se espera que SP4 y SP5 comiencen a operar en abril y septiembre de 2022, respectivamente. Los nuevos centros de datos son parte de la estrategia de campus de Scala, que consiste en una infraestructura de operaciones e ingeniería de clase mundial para adaptarse al crecimiento del entorno de TI de los clientes, en escenarios de 10 a 15 años con la opción de personalización y un historial probado de entrega y disponibilidad. Caracterizado por la neutralidad de la red, el campus de Scala ofrece alta conectividad, amplio acercamiento a los operadores, oferta de dark fiber en diferentes rutas e infraestructura subterránea en el condominio, brindando una gestión integral en un ambiente privado.

SP4 y SP5 se están construyendo bajo la administración del Centro de Excelencia en Ingeniería de Scala (CoE), una iniciativa sin precedentes en el segmento latinoamericano. El CoE es responsable de toda la cadena de diseño y construcción de los centros de datos de la empresa, lo que brinda más control, visibilidad a los proyectos y mayores ganancias en escala. En este sentido, los nuevos proyectos de Scala cuentan con un nuevo enfoque logístico y de distribución, que privilegia la adquisición estratégica de equipos críticos, como Chillers y Generadores, de forma anticipada y conjunta.

Además de SP3 – centro de datos single-tenant inaugurado en el complejo Tamboré (SP) en agosto de este año -, los proyectos SP4 y SP5 están en línea con las especificaciones de la certificación ANSI / TIA-942-B calificación 3, que atestigua a parámetros desde eléctricos, mecánicos, telecomunicaciones, arquitectura y seguridad hasta la construcción y el diseño de centros de datos. La certificación es pionera entre los operadores de colocation del sector en América Latina.

Otra novedad de los proyectos se refiere a los aspectos de sostenibilidad, una realidad en las operaciones de Scala desde su fundación. La construcción de SP4 y SP5 sigue los parámetros de la certificación Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) desde las etapas iniciales de demolición y no solo desde la etapa de construcción. Como resultado, proporcionamos desarrollos con una capa adicional de trazabilidad a la certificación dirigida a edificios ecológicos. En términos de energía, SP4 y SP5 ya tienen garantizada energía 100% renovable y certificada, acordada mediante contratos estratégicos y de largo plazo.

"SP4 y SP5 reflejan el compromiso de Scala de apoyar el crecimiento de la infraestructura de TI de sus clientes y en constante evolución a través de la adopción de tecnologías de punta y procesos innovadores, haciendo tangibles los beneficios de una plataforma robusta", evalúa Marcos Peigo, CEO y co-fundador de Scala.

Además de las inversiones en curso, Scala ha planificado la construcción de SP6, un mega centro de datos en su complejo Tamboré (SP), y nuevos campus en Campinas (SP) y Jundiaí (SP), que sumarán una capacidad total de alrededor de 300MW. En otras partes de Latinoamérica, los aportes de la compañía se dan en localizaciones que también son estratégicas en México, Chile y Colombia.

Acerca Scala Data Centers

Scala Data Centers es la plataforma de centros de datos hiperescalables sostenibles con sede en Brasil y fundada por DigitalBridge. Diseñado para satisfacer y superar la creciente demanda de acceso digital en América Latina, Scala cuenta con un equipo altamente calificado de más de 300 profesionales y aplica un enfoque flexible e innovador para ofrecer servicios de colocación excepcionales a clientes de hiperescala, proveedores de servicios y software en la nube. Personalizamos soluciones de última generación para cada cliente en la construcción de centros de datos state-of-the-art, con alta disponibilidad, alta eficiencia energética y altísima densidad. Todo esto combinado con las mejores prácticas de sostenibilidad guiadas por nuestro programa ESG (Environmental, Social, Governance). Para obtener más información, visite www.scaladatacenters.com.

Acerca DigitalBridge

DigitalBridge (NYSE: DBRG) es un REIT de infraestructura digital líder a nivel mundial. Tiene más de 25 años invirtiendo y operando negocios en todo el ecosistema digital, incluidas torres, centros de datos, fibra, redes celulares e infraestructura de edge. El equipo de DigitalBridge gestiona una cartera de activos de infraestructura digital de 40.000 millones de dólares. DigitalBridge tiene su sede en Boca Raton (Florida, EE. UU.) Y tiene oficinas en Los Ángeles, Nueva York, Londres y Singapur.

FUENTE Scala Data Centers

