Jackery présente sa nouvelle gamme de stockage plug-and-play SolarVault 3 en France au salon Open Energies 2026

LYON, France, 10 mars 2026 /PRNewswire/ -- Jackery, leader mondial des solutions solaires, effectue sa première apparition en France à l'occasion du salon Open Energies 2026 à Lyon, qui se tient les 10 et 11 mars 2026, avec le lancement officiel de la série Jackery SolarVault 3 sur le marché français. Jackery accueille les visiteurs au Hall 6.2, stand A06.

Présentée lors de l'un des principaux salons français dédiés aux énergies intelligentes et renouvelables, la série SolarVault 3 illustre l'engagement de Jackery en faveur des solutions de stockage solaire plug-and-play, de l'autoconsommation et des systèmes énergétiques résidentiels intelligents, notamment pour les logements urbains et les appartements.

« La France est un marché clé pour les solutions solaires plug-and-play et les systèmes d'énergie distribuée », déclare Jeff Shen, Head of Sales chez Jackery Europe. « Open Energies constitue une plateforme idéale pour introduire la série SolarVault 3 sur le marché français. Avec ce lancement, nous souhaitons permettre aux foyers de produire, stocker et gérer leur énergie solaire de manière plus efficace, y compris dans des environnements urbains denses et en habitat collectif. »

Présentation de la série Jackery SolarVault 3

La série Jackery SolarVault 3, menée par le modèle SolarVault 3 Pro Max, est un système de stockage solaire plug-and-play conçu pour les habitations européennes modernes. Optimisé pour maximiser l'autoconsommation, le SolarVault 3 Pro Max prend en charge jusqu'à 4 000 W d'entrée photovoltaïque et intègre quatre trackers MPPT indépendants, garantissant une production optimale même en cas d'orientations multiples ou d'ombrage partiel.

Le SolarVault 3 Pro Max prend également en charge un couplage AC jusqu'à 2 500 W, permettant la modernisation rapide d'installations photovoltaïques existantes. Compatible avec la majorité des panneaux solaires et micro-onduleurs du marché — toutes marques, générations et technologies confondues — il offre une grande flexibilité pour l'extension des systèmes existants.

Avec une puissance de sortie réseau stable de 2 500 W et jusqu'à 3 680 W en bypass via son port hors réseau, le système alimente efficacement les appareils domestiques courants ainsi que des équipements plus énergivores. En cas de coupure de courant, le SolarVault 3 Pro Max bascule automatiquement sur batterie en moins de 20 millisecondes, assurant une alimentation de secours sans interruption.

La capacité de stockage est évolutive de 2,52 kWh à 15,12 kWh, avec jusqu'à cinq modules batterie, permettant de stocker l'excédent d'énergie solaire produit en journée pour une utilisation après le coucher du soleil.

Associée à une gestion énergétique intelligente basée sur l'IA, à des dispositifs de sécurité avancés et à une conception conforme aux normes européennes, la série SolarVault 3 propose une solution de stockage solaire pratique, flexible et accessible — sans installation complexe ni modification permanente.

Retrouvez Jackery à Open Energies 2026 à Lyon

Jackery invite les visiteurs et les médias à se rendre au Hall 6.2, stand A06, pour découvrir la série SolarVault 3 en conditions réelles. Plus d'informations sont disponibles sur le site officiel de Jackery France.

