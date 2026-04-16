Jackery présente un écosystème intégré de gestion énergétique domestique avec la série SolarVault 3 et ses accessoires intelligents

LYON, France, 16 avril 2026 /PRNewswire/ -- Avec sa nouvelle série de systèmes de stockage résidentiels SolarVault 3, Jackery démontre comment une gestion énergétique domestique intelligente peut être mise en œuvre sous la forme d'une solution complète et fluide. Tandis que les systèmes assurent le stockage et l'alimentation de secours, des accessoires dédiés permettent de surveiller, contrôler automatiquement et optimiser avec précision les flux d'énergie dans l'ensemble du foyer – des compteurs intelligents aux prises pilotées via application. Il en résulte un écosystème entièrement intégré, conçu pour maximiser le potentiel d'économies.

Jackery SolarVault 3 One Intelligent Home Energy System

La base : les systèmes de stockage résidentiels Jackery SolarVault 3

La série SolarVault 3 constitue le socle du système en tant que solution modulaire de stockage d'énergie domestique, avec une puissance d'entrée photovoltaïque allant jusqu'à 4 000 W, des capacités de stockage comprises entre 2,52 et 15,12 kWh, un couplage AC et une gestion énergétique pilotée par IA. Les systèmes couvrent un large éventail d'usages – du SolarVault 3 Pro, solution tout-en-un avec une puissance de sortie allant jusqu'à 1 200 W, au Pro Max avec jusqu'à 2 500 W de puissance nominale, jusqu'au Pro Max AC, solution de stockage en retrofit pour les installations photovoltaïques de plus grande taille.

Le système déploie tout son potentiel lorsqu'il est associé aux accessoires correspondants, désormais disponibles.

Le Jackery Smart Meter 1 Phase / 3 Phases compteur intelligent

Le Jackery Smart Meter permet un suivi précis en temps réel de la consommation énergétique, aussi bien pour les installations monophasées résidentielles que pour les applications triphasées dans des bâtiments de plus grande taille. Le module compact (94,5 × 19 × 68,5 mm) peut être installé rapidement par un professionnel qualifié sur un rail DIN standard de 35 mm dans un tableau électrique classique. Il se connecte via Bluetooth ou Wi-Fi à l'application Jackery et aux systèmes SolarVault 3.

Grâce à sa mesure bidirectionnelle de puissance, il analyse à la fois les flux d'électricité entrants et sortants, permettant un pilotage automatisé afin d'éviter les injections solaires non souhaitées dans le réseau. Cela permet une coordination optimale entre le système de stockage et les charges connectées – réduisant la dépendance au réseau, augmentant l'autoconsommation et diminuant les coûts d'électricité.

La version monophasée du Smart Meter est disponible au prix public conseillé de 119 €, tandis que la version triphasée est proposée à 149 €.

Le Jackery Smart Meter Lecteur TIC

Le Jackery Smart Meter Lecteur TIC constitue une solution plug-and-play pratique pour les foyers français, conçue pour simplifier le suivi et l'optimisation de la consommation énergétique. Il suffit de connecter le lecteur TIC au port TIC du compteur Linky pour commencer à relever les données, sans outils spécifiques — simplement alimentation, connexion et appairage via l'application.

Conçu spécifiquement pour les compteurs Linky en France, il est compatible avec les compteurs numériques équipés d'un port TIC. L'appareil lit directement les données du compteur et les transmet au système Jackery, offrant une vision en temps réel de la consommation énergétique du foyer. Grâce à un ajustement intelligent de la puissance de sortie, il permet d'augmenter l'autoconsommation et de limiter les injections d'énergie non souhaitées dans le réseau. La connectivité Wi-Fi et Bluetooth garantit une transmission des données stable et fiable à tout moment.

Le Jackery Smart Meter Lecteur TIC est disponible au prix public conseillé de 109 €.

La Prise Connectée Jackery

La Prise Connectée Jackery étend l'optimisation énergétique jusqu'au niveau des appareils. Les équipements peuvent être surveillés, contrôlés à distance et programmés via l'application afin de fonctionner lorsque l'énergie solaire est disponible ou lorsque l'énergie stockée doit être utilisée. Elle prend en charge des appareils à forte puissance jusqu'à 3 680 W. La prise connectée est désormais disponible sur la boutique en ligne Jackery au prix public conseillé de 49 €.

Demandes des médias: Jiatong Li, [email protected], +4915223970329

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