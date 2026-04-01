L'énergie solaire à emporter: Jackery dévoile le SolarSaga 40 Air, la nouvelle génération de mini panneaux solaires pliables au format tablette

LYON, France, 1er avril 2026 /PRNewswire/ -- Avec le SolarSaga 40 Air, Jackery présente la nouvelle évolution de son panneau solaire portable le plus compact. Fort du succès du SolarSaga 40 Mini, ce nouveau modèle a été optimisé sur la base des retours utilisateurs, avec une efficacité accrue, de meilleures performances, un design repensé et un poids réduit. Pliable et d'environ la taille d'une tablette, ce panneau solaire de 40 W s'adresse à tous ceux qui recherchent une solution solaire facile à transporter, idéale pour la randonnée, le camping ou comme source d'énergie de secours au quotidien.



Nouvelle série Air : plus de performance grâce à la technologie TOPCon

Premier modèle de la nouvelle série Air, le SolarSaga 40 Air associe un design pliable revisité à une technologie solaire bifaciale avancée et à des cellules TOPCon de dernière génération, atteignant un rendement de conversion allant jusqu'à 25 %. Par rapport aux modules traditionnels basés sur la technologie PERC, il offre également de meilleures performances en conditions de faible luminosité, comme par temps couvert ou en lumière diffuse. Grâce à son design bifacial, il capte la lumière à l'avant comme à l'arrière, pour une puissance maximale d'environ 47 W (BNPI).



Ultra-léger, polyvalent et fiable

Le SolarSaga 40 Air se distingue par sa grande polyvalence et ses multiples options de sortie. Équipé de ports USB-A, USB-C et DC8020, il peut alimenter simultanément jusqu'à trois appareils, répondant ainsi à de nombreux usages, en extérieur comme au quotidien.

Jackery SolarSaga 40 Air and Explorer 300D Jackery - Sustainable Power for Your Life

Avec seulement 900 g sur la balance, ce panneau est particulièrement léger. Ses dimensions de 232 × 339 × 40 mm plié et 962 × 339 × 20 mm déplié le rendent plus léger que la plupart des panneaux comparables de 30 à 45 W. Il se range facilement dans un sac à dos ou peut être fixé à l'extérieur, permettant de produire de l'énergie même en déplacement. Les mousquetons fournis facilitent le transport et l'installation. Conçu pour durer, le SolarSaga 40 Air est certifié selon les normes internationales et bénéficie d'un indice de protection IP68 contre l'eau et la poussière. Jackery propose une garantie d'un an, complétée par une extension de deux ans pour une tranquillité d'esprit accrue.



Disponibilité et offre de lancement

Outre le SolarSaga 40 Air, le pack comprend une housse de rangement, un câble de charge solaire multifonction de 1,8 mètre, un adaptateur DC8020 vers DC7909, un adaptateur DC8020 vers USB-C et deux mousquetons. Le panneau révèle tout son potentiel lorsqu'il est associé à la station d'énergie portable Jackery Explorer 300D, au format compact. À l'occasion de son lancement, Jackery propose le SolarSaga 40 Air en pack avec l'Explorer 300D au prix de 359 € à partir du 3 avril 2026. Une version vendue séparément sera disponible ultérieurement, la date précise restant à confirmer. Plus d'informations sont disponibles sur la boutique en ligne française de Jackery.

Demandes des médias: Jiatong Li, [email protected], +4915223970329

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