Journée record pour VinFast : les 3 520 commandes de véhicules électriques sur le marché national témoignent d'une capacité de production évolutive et d'une véritable ambition sur le marché européen

PARIS, 2 avril 2026 /PRNewswire/ -- VinFast a connu une journée record, enregistrant le nombre impressionnant de 3 520 commandes nationales pour ses véhicules électriques intelligents. Ce cap, qui équivaut à plus de 146 commandes par heure sur une période de 24 heures, souligne à la fois l'envergure opérationnelle et les ambitions technologiques du constructeur vietnamien alors qu'il accélère sa production pour les marchés mondiaux, y compris l'Europe.

VinFast VF 6 and VF 8

Cette réussite reflète bien plus qu'une simple hausse de la demande pour de nouveaux véhicules électriques de pointe, soutenus par un réseau d'assistance complet et une infrastructure en pleine expansion. Elle démontre la capacité de VinFast à produire à l'échelle industrielle, avec des véhicules prêts à être expédiés depuis l'usine à un rythme équivalent au volume de ventes mensuel de plusieurs constructeurs automobiles sur le marché vietnamien. En moyenne, l'entreprise a traité environ 2,4 véhicules par minute, une cadence rarement observée dans le secteur.

Pour l'Europe, cette étape importante donne un aperçu de l'avenir. Elle démontre la rigueur opérationnelle de l'expansion internationale de VinFast, indiquant que l'entreprise ne se contente pas d'entrer sur les marchés mondiaux, mais qu'elle le fait avec la capacité de se développer rapidement tout en maintenant une qualité et des délais de livraison constants.

D'une dynamique nationale à une plateforme mondiale

Les performances historiques de VinFast s'appuient sur une trajectoire de croissance soutenue et plusieurs records de ventes sur le marché national. Depuis 2024, l'entreprise a conservé sa position de marque automobile leader au Vietnam. En 2025, elle a livré 175 099 véhicules, dépassant les ventes cumulées de plusieurs concurrents internationaux bien établis. Le mois de décembre 2025 a à lui seul vu la livraison de 27 649 véhicules, établissant un record mensuel pour un constructeur automobile sur le marché.

Ces résultats s'appuient sur une stratégie d'écosystème mûrement réfléchie qui donne aux acheteurs de voitures neuves la confiance nécessaire pour passer aux véhicules électriques. À travers le Vietnam, VinFast a développé une infrastructure de recharge nationale, avec des projets visant à installer 150 000 bornes de recharge réparties dans 34 provinces et villes. À cela s'ajoutent 99 stations de recharge ultra-rapides équipées de chargeurs de 150 kW le long des principales autoroutes, ainsi qu'un réseau de plus de 400 ateliers de service.

Une expansion européenne fondée sur des systèmes

Alors que les véhicules VinFast commencent à faire leur apparition dans les rues de grandes villes européennes telles que Paris et Berlin, ils bénéficient du soutien complet d'un réseau croissant de partenaires de confiance, experts du secteur et du marché, tels que Norauto, ATU et Plugsurfing.

En Europe, VinFast lance une gamme ciblée comprenant le compact VF 6 et le VF 8 de taille moyenne, ainsi que des bus électriques destinés aux réseaux de transport public. Cependant, ces véhicules ne représentent que la partie la plus visible d'un système plus large qui intègre la fabrication et l'intelligence artificielle, les infrastructures et la durabilité.

Au cœur de la stratégie de VinFast se trouve une philosophie de fabrication fondée sur l'évolutivité, la flexibilité et l'intelligence. Un pilier essentiel de cette approche est sa collaboration avec VinRobotics, qui développe des systèmes d'automatisation avancés et une robotique pilotée par l'IA pour des applications industrielles.

Ces systèmes sont conçus pour automatiser les processus répétitifs et s'adapter de manière dynamique à des environnements de production complexes. En optimisant les flux de travail, en améliorant la précision et en réduisant les inefficacités, VinFast est en mesure de maintenir une qualité constante tout en augmentant sa production pour les marchés internationaux.

Pour l'Europe, où les normes réglementaires et les attentes des consommateurs comptent parmi les plus exigeantes au monde, cette capacité représente un avantage concurrentiel décisif. Elle permet à VinFast d'aligner sa production sur les exigences régionales sans compromettre la rentabilité ni les délais de livraison.

Parallèlement à sa stratégie de fabrication, VinFast renforce ses capacités en matière de conduite autonome afin d'être prêt à faire face à tout changement réglementaire. L'entreprise suit une feuille de route structurée qui évolue des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) vers l'autonomie de niveau 4.

Plutôt que de s'appuyer exclusivement sur le développement en interne, VinFast combine son expertise interne avec des partenariats stratégiques. Une collaboration notable est celle avec Tensor, qui développe des solutions de conduite autonome de niveau 4. Dans le cadre de ce partenariat, VinFast apporte son savoir-faire en matière de fabrication et ses voies de commercialisation, contribuant ainsi à accélérer la transition des technologies prototypiques vers des applications prêtes à être commercialisées.

Établir sa crédibilité sur un marché mature et réglementé

L'Europe constitue l'un des marchés automobiles les plus compétitifs et les plus réglementés au monde. Pour réussir sur ce marché, il ne suffit pas d'offrir des produits compétitifs : il faut également faire preuve d'un engagement à long terme, de fiabilité et de confiance.

Les modèles VF 6 et VF 8 de VinFast sont conçus pour répondre aux priorités clés du marché européen, notamment en matière d'efficacité, de design et d'accessibilité. Dans le secteur des transports publics, l'entreprise lance les modèles de bus électriques EB 8 et EB 12. L'EB 12 a obtenu la certification européenne complète, démontrant ainsi sa conformité aux normes les plus strictes.

Pour soutenir son offre VinFast met en place une présence commerciale localisée à travers l'Europe. Cela inclut des partenariats avec des concessionnaires et des prestataires de services afin de garantir aux clients l'accès à un service après-vente complet, à des prestations d'entretien et à des services de garantie.

Cette stratégie de distribution basée sur des partenariats reflète une compréhension claire de la dynamique du marché européen, où la qualité du service à long terme et la fiabilité de la marque sont des facteurs déterminants dans la prise de décision des consommateurs.

Le record de livraisons battu par VinFast au Vietnam est bien plus qu'une simple réussite nationale. Il constitue la preuve d'un modèle évolutif et axé sur la technologie que l'entreprise étend désormais aux marchés internationaux.

Cela signifie que VinFast est prête à accompagner les clients européens, en leur proposant une combinaison convaincante alliant robustesse de fabrication, intégration complète dans l'écosystème et technologies de pointe. Alors que les gouvernements européens cherchent à accélérer leur transition vers une mobilité durable, l'approche de VinFast démontre comment une vision, des infrastructures et l'innovation peuvent façonner l'avenir des transports.

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