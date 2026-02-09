VINFAST S'ASSOCIE À DALLARD POUR DÉVELOPPER SON RÉSEAU DE CONCESSIONNAIRES EN FRANCE

Le groupe Dallard devient concessionnaire agréé VinFast en France.

Cette annonce vient compléter les nominations d'Autohaus Hübsch, Schachtschneider Automobile GmbH & Co KG, ASTRADA SIMVA et Autohaus Jakob GmbH, attestant de la volonté de VinFast d'étendre son réseau en France et en Allemagne.

Le réseau de concessions VinFast comprend 8 sites en France et en Allemagne, et d'autres annonces seront faites prochainement.

PARIS, 9 février 2026 /PRNewswire/ -- VinFast a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec la famille Dallard, le groupe de concessionnaires historiques basé dans le sud de la France. Cette collaboration témoigne de l'engagement de VinFast à proposer des SUV électriques de qualité, accessibles et audacieux, grâce à un réseau de concessions européen en pleine expansion, soutenu par une politique après-vente exceptionnelle.

VF 6

Selon les termes de l'accord, le groupe Dallard devient le concessionnaire officiel agréé de VinFast sur le marché français. Il sera chargé de présenter, de conseiller, de proposer des essais et de distribuer la gamme de véhicules électriques VinFast, à commencer par le VF 6 (SUV du segment B) et le VF 8 (SUV du segment D).

Le groupe Dallard fournira un service après-vente complet, incluant l'entretien, les réparations et le remplacement des pièces d'origine, garantissant ainsi une expérience client fiable et sereine. Le groupe familial Dallard offre un environnement personnalisé et convivial, reflet de la philosophie de VinFast, centrée sur le client. Fondé en 1973, le groupe bénéficie de plus de 50 ans d'expérience dans la distribution de grandes marques automobiles mondiales et renforce activement ses investissements dans le secteur des véhicules électriques.

VinFast a désigné le groupe Dallard comme partenaire agréé à l'issue d'un processus d'évaluation rigoureux, démontrant ainsi l'approche exigeante du constructeur vietnamien pour identifier des partenaires stratégiques capables de l'aider à établir un vaste réseau de distribution et d'après-vente en Europe. En parallèle de l'accord noué avec Simva, cette nouvelle étape renforce significativement la présence de VinFast sur le marché français, améliore la proximité avec le client et consolide sa position dans une région pionnière de la transition mondiale vers la mobilité verte.

Philippe Dallard, PDG du Groupe Dallard, déclare : « Nous sommes ravis de nous associer à VinFast, une marque 100 % électrique qui affirme sa crédibilité et son ambition mondiale. Fort de plus de cinq décennies d'expérience et de la confiance indéfectible de ses clients, Dallard s'engage à fournir des services de la plus haute qualité pour soutenir la croissance soutenue de VinFast en France. Ensemble, nous souhaitons être un puissant catalyseur pour accélérer la transition vers des transports intelligents et durables en Europe, en rendant les véhicules électriques plus accessibles à tous les segments du marché. »

Mme Le Ngoc Chi, PDG de VinFast Europe, ajoute : « VinFast reconnaît l'importance cruciale du développement continu de son réseau de concessionnaires pour atteindre ses objectifs. S'appuyant sur l'expertise, la réputation et la connaissance des consommateurs locaux du groupe familial Dallard, VinFast sera en mesure de proposer rapidement des produits de qualité à des prix attractifs et des politiques après-vente exceptionnelles aux consommateurs français et européens, consolidant ainsi notre promesse de construire un avenir des transports plus vert et plus respectueux. »

Sur le marché européen, VinFast a officiellement lancé les modèles VF 6 (segment B) et VF 8 (segment D) avec une gamme de politiques de vente et d'après-vente optimisées. Le constructeur a également récemment dévoilé les modèles de bus électriques EB 8 et EB 12 lors du salon Busworld Europe 2025, tous deux couverts par une garantie complète de 5 ans kilométrage illimité.

Fidèle à sa philosophie centrée sur le client, VinFast continue de nouer activement des partenariats avec les principaux concessionnaires, fournisseurs de bornes de recharge et centres de service européens afin de proposer des produits et services de premier ordre. Cette action souligne l'engagement à long terme de l'entreprise à s'aligner sur les objectifs européens cruciaux de promotion des transports écologiques, de réduction des émissions et de construction de villes intelligentes et durables.

À PROPOS DE VINFAST

VinFast - membre de Vingroup – a pour objectif de mener la révolution mondiale des véhicules électriques intelligents.

Établi en 2017, VinFast possède un complexe de fabrication automobile de pointe avec une évolutivité de premier plan à l'échelle mondiale, grâce à une automatisation à 90 % à Hai Phong, au Vietnam. VinFast est fortement engagée dans la mission d'offrir un avenir durable pour tous. L'entreprise innove constamment pour proposer des produits de haute qualité, des services intelligents avancés, une expérience client transparente et une stratégie de prix accessibles afin d'inciter les clients du monde entier à créer ensemble la mobilité intelligente de demain et une planète durable. Pour en savoir plus https://vinfastauto.eu/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2889072/VF_6.jpg