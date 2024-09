Kavalan lance le « LÁN Whisky » : l'expression d'un cœur de gamme d'inspiration florale conçue pour l'exportation

Hommage à son lieu d'origine, ce whisky STR offre une douceur fruitée et caramélisée

TAIPEI, 23 septembre 2024 /PRNewswire/ -- La distillerie Kavalan a lancé son premier whisky en hommage à son lieu d'origine, Yilan County, sur une sélection de marchés dans le monde entier.

Disponible à l'exportation, « LÁN » (43 % alc./vol. 700ml) est le nom mandarin pour « orchidée », le caractère apparaissant également dans les deux noms, « Kavalan » et « Yilan ».

LAN_Kavalan_LAN_Key_Visual_202407_A4_h LÁN Whisky, 43% alc./vol. 700ml

Les amateurs de whisky présents au Hong Kong Whisky Live et au Korea Bar and Spirits Show ont été parmi les premiers à découvrir cette nouvelle expression exceptionnelle. Après avoir fait ses premiers pas en Asie, LÁN s'apprête à captiver l'Europe lors du Whisky Live Paris en septembre.

La première phase du lancement concernera les marchés de l'UE, du Cambodge, de la Thaïlande, des Philippines, de la Malaisie, de Hong Kong et du Canada. Un deuxième volet suivra prochainement, amenant LÁN dans tous les autres pays où Kavalan est actuellement exporté, afin que les amateurs de whisky du monde entier puissent découvrir cette expression unique.

Y. T. Lee, CEO de Kavalan, fait part de son inspiration pour ce whisky floral, qui s'inspire de l'orchidée primée « King Car Peach », cultivée exclusivement par la société mère de Kavalan, King Car.

« Notre LÁN Whisky vieilli au porto saisit les délicats arômes floraux de l'orchidée King Car Peach », déclare M. Lee. « Il offre un mélange sophistiqué de vanille et de noix grillées, enrichi par notre technique signature STR utilisant des fûts de vin Vinho, ce qui donne un profil doux et fruité avec des couches de douceur de caramel. »

Baptisée STR, la technique pionnière de rabotage, grillage et brûlage de Kavalan, permet une pénétration profonde dans les fûts de chêne, révélant ainsi les saveurs cachées qu'ils renferment. Ce processus innovant a permis au Solist Vinho Barrique de Kavalan de remporter le titre de « Meilleur single malt du monde » lors des World Whiskies Awards en 2015, ce qui témoigne de notre engagement en faveur de la qualité et de l'artisanat.

Depuis 1988, King Car Group est un leader dans la recherche sur les orchidées, cultivant méticuleusement de nouvelles variétés. Cette expertise et cette passion pour l'excellence s'étendent à la création du whisky LÁN, qui marque une nouvelle étape dans le parcours d'innovation de Kavalan.

Pour en savoir plus sur le whisky LÁN et son lancement mondial, visitez le site https://www.kavalanwhisky.com/en/news.php?cid=1 ou suivez-nous sur Instagram https://www.instagram.com/kavalanwhisky/.

[Description du produit]

Les notes légères de vanille des fûts de bourbon s'associent à la fusion des arômes de noix et de fleurs des fûts de porto. Enrichi par la technique STR de Kavalan, le whisky s'imprègne d'une douceur fruitée et caramélisée obtenue par la technique STR des fûts de vin Vinho. Accentuée par des notes boisées de dessert et de noisette, il dégage légèreté et élégance, avec un arôme pur et toujours surprenant. Un équilibre subtil pour une découverte riche en saveurs.

Goût : des arômes d'orchidée mélangés à des parfums de rose, de jasmin, de pivoine et de fleur d'oranger combinés à des gommes crémeuses à la vanille, au chocolat, au caramel, au melon miel et aux fruits. La note finale présente des touches de noix et de cannelle, évoquant une forêt lointaine.

Bouche : des arômes floraux et fruités se mêlent à des notes crémeuses et chocolatées, pour aboutir à un parfum boisé de noix et de cannelle.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2499623/LAN_Kavalan_LAN_Key_Visual_202407_A4_h.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2499624/Kavalan_LA_N_bottle_and_box1_shadow_sperate_700.jpg