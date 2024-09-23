噶瑪蘭威士忌海外新作「LÁN（蘭）」：花卉靈感，全球品酩之選

首批「LÁN（蘭）」威士忌將進軍歐盟、柬埔寨、泰國、菲律賓、馬來西亞、香港及加拿大等市場，隨後將迅速擴展至噶瑪蘭目前所有的出口國家，確保全球威士忌愛好者皆能享受到這款充滿花香的佳釀。

金車集團總經理李玉鼎先生提及這款花卉威士忌的靈感來源為獨家培育的獲獎蘭花品種「金車蜜桃蘭」。李總經理表示：「蘭威士忌於波特桶陳釀，精巧地捕捉了金車蜜桃蘭花的細膩芳香，這一香氣與波本桶之香草、烤堅果的香醇完美融合，在經過獨創的STR技術Vinho葡萄酒桶威士忌勾兌後，呈現出絲滑順喉、芳香四溢且帶有濃郁焦糖甜味的獨特風味。這款威士忌展現了台灣之美與噶瑪蘭獨特的風味。我們看到了海外市場的潛力，也希望讓更多人能夠體驗並欣賞這份魅力。」

噶瑪蘭的創新STR（刨、烘、燒）技術，能夠深入挖掘橡木桶的潛在風味，這項技術革新使得噶瑪蘭的Vinho葡萄酒桶威士忌在2015年世界威士忌大獎（Ｗorld Whisky Award）中榮獲「世界最佳單一麥芽威士忌」殊榮，充分展現了噶瑪蘭對卓越品質與工藝的堅持與熱忱。

隨著「LÁN（蘭）」威士忌的全球發布，噶瑪蘭酒廠再次以其獨特風味與精湛工藝向世人展示了台灣威士忌的無限魅力。

欲瞭解關於LÁN威士忌及其全球首發的更多消息將於官網發布https://www.kavalanwhisky.com/en/news.php?cid=1或關注我們的Instagram：https://www.instagram.com/kavalanwhisky/。

產品描述

「LÁN（蘭）」威士忌，以蘭花的優雅香氣為基調，融合波本桶帶來的清新香草和波特桶的花香，經由獨創的STR工藝和Vinho葡萄酒桶熟成，增添焦糖的醇厚甜美。入口時，花香、奶油香草與巧克力風味交織，最後以堅果和肉桂的餘韻收尾，帶來豐富且深邃的體驗。

這款威士忌展現了台灣自然之美與噶瑪蘭的工藝精髓，不論是豐富的風味還是優雅的香氣，「LÁN（蘭）」威士忌都將品酩者引入一場充滿詩意的感官之旅。

風味：仿佛漫步於盛放的花園，蘭花的幽香與玫瑰、茉莉、牡丹和橙花的芳香相互交融，帶來非凡的嗅覺體驗。隨之而來的奶油香草、巧克力、焦糖、哈密瓜和水果軟糖的甜香層層疊加，豐富而和諧。尾韻中，堅果和肉桂的香氣悠長縈繞，宛如在靜謐的花園深處徜徉，感受自然的和諧。

口感：清新的花香與招牌熱帶水果香在口中融合，並與奶油和巧克力的香氣相得益彰，最終留下悠長的肉桂和堅果木質餘韻，回味無窮。

SOURCE 噶瑪蘭