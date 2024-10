La 21e rencontre des partenaires stratégiques de BOC Group met l'accent sur la réussite des clients et la transformation axée sur les données

Avec plus de 600 participants issus d'organisations de premier plan, la rencontre des partenaires stratégiques 2024 à Vienne s'est révélée être un centre vibrant d'idées, de discussions de sujets innovants qui changent la donne en matière de BPM, d'EA et de GRC - montrant comment les produits phares de BOC Group exploitent des informations fiables pour favoriser la transformation et la réussite de l'entreprise à l'échelle mondiale.

PARIS, 9 octobre 2024 /PRNewswire/ -- BOC Group, le leader mondial des logiciels de modélisation et de pilotage des processus d'entreprise, a organisé sa 21e rencontre des partenaires stratégiques les 12 et 13 septembre au célèbre château de Schönbrunn à Vienne, réunissant les leaders et les visionnaires de l'industrie pour une conférence immersive.

La conférence a débuté par un discours du comité de direction de BOC Group, soulignant les avantages de l'intégration d'ADONIS, d'ADOIT et d'ADOGRC pour tirer parti d'informations BPM, EA et GRC fiables afin de prendre des décisions. Des clients estimés tels qu'Allianz, Cisco, Estée Lauder et Coca-Cola ont partagé des success stories illustrant comment les solutions de BOC transforment leurs opérations et améliorent les résultats de l'entreprise.

Julian Lopez Arias de Vusion Group a expliqué comment ADONIS a contribué à la réussite opérationnelle de l'entreprise, et à la simplification pour la prépararation des audits et des certifications , tandis qu'Elmar Els de Coca-Cola Africa a expliqué comment ADONIS et ADOIT ont joué un rôle déterminant dans l'établissement de leur pratique d'architecture d'entreprise et dans l'alignement des tendances commerciales sur les priorités stratégiques.

Le SPM 2024 a offert un mélange dynamique d'apprentissage et de réseautage à travers des présentations et des ateliers exclusifs. Les participants ont exploré les dernières tendances et innovations, des fonctionnalités basées sur l'IA pour la gestion des processus et l'architecture d'entreprise aux solutions de pointe répondant aux cas d'utilisation de la conformité liés à l'ESG, DORA et NIS2.

Afin d'amplifier l'impact de l'événement et de partager des informations précieuses avec un public plus large, BOC Group met à disposition tous les enregistrements des sessions pour un visionnage à la demande. Ne manquez pas l'occasion d'explorer ces sessions et de rester à la pointe des dernières tendances qui façonnent l'avenir du BPM, de l'EA et de la GRC - visitez la page d'accueil de l'événement dès aujourd'hui!

À propos de BOC Group

BOC Group développe des logiciels de modélisation et de cartographie dans les domaines du BPM, de l'EA et de la GRC, ainsi que des services, pour une gestion efficace et digitale des actifs de votre organisation. Nos outils sont basés sur l'interconnectivité et la collaboration. Ils s'adaptent facilement à vos besoins et peuvent s'intégrer à un grand nombre d'autres applications.

Nous fournissons nos produits et services grâce à plus de 300 employés répartis entre Athènes, Berlin, Dublin, Madrid, Paris, Vienne, Varsovie et Winterthour, avec plus de 120 partenaires dans le monde entier.

Contact

BOC Information Technologies Consulting SAS

Marina Vial

Directrice BOC France

+33 6 61 79 71 35

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2466100/BOC_Logo.jpg