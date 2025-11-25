La festa di Capodanno di Emaar si terrà dal 31 dicembre al 7 gennaio su un palcoscenico mai visto prima

DUBAI, EAU, 25 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La vigilia di Capodanno, Emaar fisserà un nuovo punto di riferimento mondiale per i festeggiamenti, trasformando il centro di Dubai in un palcoscenico di dimensioni e immaginazione senza precedenti. Per la prima volta, i festeggiamenti si estenderanno oltre una singola notte, e andranno dal 31 dicembre al 7 gennaio, offrendo ai residenti e ai visitatori una più ampia opportunità di vivere la magia e l'energia della stagione.

Lo spettacolo si svolgerà in diverse location iconiche, dal lago del Burj Khalifa e dalla passeggiata del Dubai Mall alla facciata del Burj Khalifa e ai cieli soprastanti. Gli ospiti potranno assistere a spettacoli dal vivo, piattaforme mobili dinamiche, spettacoli aerei, proiezioni immersive e uno spettacolo mozzafiato di fuochi d'artificio e laser, il tutto organizzato con una perfetta coreografia per creare un'esperienza multisensoriale cinematografica, visibile da ogni direzione.

Il Burj Park tornerà a essere uno dei punti panoramici più ambiti della città, con un ambiente curato, a pagamento, con vista diretta sul conto alla rovescia più famoso del mondo. Progettato per garantire comfort e facilità di accesso, il parco offre un ambiente ben gestito, lontano dalla folla principale, che lo rende la scelta ideale per famiglie e visitatori che desiderano festeggiare in modo raffinato con una visuale libera sull'iconico spettacolo del Burj Khalifa.

Quest'anno l'esperienza al Burj Park è arricchita da una speciale collaborazione con Frontstage, una società del gruppo Red Chilies Entertainment fondata dalla superstar di Bollywood Shah Rukh Khan. Chi è in possesso di un biglietto può attendersi spettacoli ad alta energia, ricchi di elementi ispirati a Bollywood, che aggiungono un nuovo livello cinematografico esclusivo a questa location. Tra le attrazioni aggiuntive vi sono intrattenimento dal vivo per famiglie, attività per bambini, food truck e punti ristoro selezionati per garantire un'esperienza serale completa agli ospiti di tutte le età.

Mohamed Alabbar, fondatore di Emaar, ha dichiarato: "Durante questa notte di Capodanno, Dubai si trasformerà in un palcoscenico di straordinaria meraviglia. Stiamo creando una festa che sia lo specchio dello spirito, della creatività e dell'ambizione della nostra città, un momento che il mondo intero potrà vedere e ricordare."

Ad arricchire lo spettacolo, una grande parata con carri allegorici, artisti e burattini artistici di dimensioni straordinarie attraverserà il centro di Dubai, celebrando la vivace cultura e lo spirito visionario della città.

I biglietti per il Burj Park sono ora in vendita sul sito web ufficiale. Il prezzo dei biglietti per adulti è di 950 AED (+IVA), mentre per i bambini dai 5 ai 12 anni il prezzo è di 550 AED (+IVA). L'ingresso è gratuito per i bambini di età inferiore ai 5 anni, ma per ottenere il badge di accesso è comunque necessario esibire un biglietto. Per garantire l'ingresso, tutti i biglietti devono essere acquistati in anticipo.

In occasione di questo Capodanno, Emaar invita il mondo a riunirsi nel centro di Dubai e a partecipare a dei festeggiamenti storici che ridefiniscono ciò che è possibile.

