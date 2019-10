La cybersécurité dans l'industrie - un débat actuel au congrès de la cybersécurité à Barcelone

BARCELONE, Espagne, 16 octobre 2019 /PRNewswire/ -- La numérisation croissante des usines en raison de l'émergence d'une industrie connectée offre aux entreprises d'excellentes opportunités, mais aussi des risques, notamment en ce qui concerne la cybersécurité. Afin de répondre à ce nouveau paradigme, le deuxième Congrès de la cybersécurité de Barcelone, un événement international axé sur les solutions, les activités et la gouvernance dans le secteur industriel, se tiendra du 29 au 31 octobre. L'événement, qui se déroulera dans le cadre du salon « INDUSTRY From Needs to Solutions », réunira 60 orateurs, 40 conférences, un espace d'exposition, un marché des talents et une compétition entre hackers.