Cybersecurity in Industry, in debat over cyberveiligheid op het congres van Barcelona

BARCELONA, Spanje, 16 oktober 2019 /PRNewswire/ -- De toenemende digitalisering van fabrieken biedt bedrijven dankzij de opkomst van de 'connective' industrie niet alleen uitstekende kansen, maar brengt ook risico's met zich mee, met name als het gaat om cyberveiligheid. Om dit nieuwe paradigma aan te pakken wordt van 29 tot 31 oktober het tweede Barcelona Cybersecurity Congress gehouden, een internationaal evenement dat zich richt op digitale oplossingen, handel en bestuur op industrieel niveau. Het evenement, dat plaatsvindt in het kader van de vakbeurs INDUSTRY From Needs to Solutions, zal bestaan uit 60 sprekers, 40 lezingen, een expositieruimte, een talentenmarkt en een wedstrijd tussen hackers.