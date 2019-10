Al Barcelona Cybersecurity Congress si discute della sicurezza informatica nell'industria manifatturiera

BARCELONA, Spagna, 16 ottobre 2019 /PRNewswire/ -- La crescente digitalizzazione degli stabilimenti produttivi, dovuta all'emergere dell'industria connessa, offre alle aziende enormi opportunità ma pone anche dei rischi, soprattutto in termini di sicurezza informatica. A queste nuove sfide tenterà di rispondere il secondo Barcelona Cybersecurity Congress, un evento internazionale incentrato sulle soluzioni, il business e la governance nel settore industriale. L'evento, che si terrà dal 29 al 31 ottobre a margine della fiera INDUSTRY From Needs to Solutions, prevede la partecipazione di 60 oratori, 40 dibattiti, un'area espositiva, un talent market e una gara tra hacker.