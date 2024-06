La deuxième édition du concours Belt and Road International Skills débute à Chongqing, en Chine

CHONGQING, Chine, 24 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le 24 juin 2024, la deuxième compétition internationale Belt and Road International Skills a commencé à Chongqing, en Chine. Au total, 590 athlètes, arbitres et observateurs techniques de 61 pays et régions présenteront leurs compétences et renforceront la coopération et les échanges au cours de l'événement de trois jours.

Le concours propose 18 épreuves, dont la construction numérique, la technologie automobile, la technologie de contrôle des signaux ferroviaires, la maintenance des véhicules aériens sans pilote (UAV), couvrant la fabrication moderne, les technologies de l'information, l'industrie des services et d'autres domaines. Les participants mettront leurs talents à profit pour relever divers défis dans le temps imparti, illustrant ainsi l'esprit des artisans et le niveau de leurs compétences professionnelles.

Le concours a adopté le mode de l'exposition-concours pour créer une plateforme de communication et de coopération en ligne et hors ligne. Au cours de cette période, les organisateurs proposeront une série d'activités telles que les activités d'échange de compétences internationales de « la Ceinture et la Route » et la présentation de « compétences uniques », partageront l'expérience de la formation de personnel qualifié, montreront les compétences de divers pays, mèneront à bien la coopération internationale en matière de projets de compétences, et promouvront la transformation des réalisations scientifiques et technologiques.

Le concours est ouvert gratuitement au public, et le réseau « Cloud View Competition » est organisé pour permettre au public de voir de près les compétences et les réalisations des différents pays.