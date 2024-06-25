В Чунцине (Китай) прошел второй международный конкурс навыков «Пояс и путь»

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The Second Belt and Road International Skills Competition

25 июн, 2024, 13:22 GMT

ЧУНЦИН, Китай, 25 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- 24 июня 2024 года в Чунцине, Китай, стартовал Второй международный конкурс профессиональных навыков «Пояс и путь». В ходе трехдневного мероприятия 590 конкурсантов, судей и технических наблюдателей из 61 страны и региона продемонстрируют свои навыки и расширят сотрудничество и обмены.

В рамках конкурса организовано 18 мероприятий, включая цифровое строительство, автомобильные технологии, технологии управления железнодорожными сигналами, обслуживание беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые охватывают современное производство, информационные технологии, сферу услуг и другие области. Конкурсанты будут использовать свои отточенные навыки для выполнения различных задач за установленное время, демонстрируя мастерство и уровень профессиональных навыков.

Конкурс проводится в режиме «конкурсной выставки» для построения платформы общения и сотрудничества как через Интернет, так и непосредственно. В этот период организаторы проведут ряд мероприятий, таких как международный обмен навыками в рамках инициативы «Пояс и путь» и демонстрация «уникальных навыков», поделятся опытом подготовки квалифицированных кадров, покажут навыки различных стран, будут сотрудничать в рамках международных проектов развития навыков и способствовать трансформации научно-технических достижений.

Это открытый конкурс с бесплатным участием, а сеть «Cloud View Competition» организована для того, чтобы зрителям было проще оценить навыки и достижения различных стран с близкого расстояния.

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