Ajang "The Second Belt and Road International Skills Competition" Berlangsung di Chongqing, Tiongkok

CHONGQING, Tiongkok, 25 Juni 2024 /PRNewswire/ -- Pada 24 Juni 2024, ajang "The Second Belt and Road International Skills Competition" mulai berlangsung di Chongqing, Tiongkok. Sebanyak 590 atlet, wasit, dan pengamat dari 61 negara dan wilayah akan mengasah keahlian sekaligus mempererat kerja sama dan aktivitas pertukaran di ajang yang berdurasi tiga hari ini.

Kompetisi ini terdiri atas 18 sesi, termasuk Digital Construction, Automobile Technology, Rail Signal Control Technology, Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Maintenance, yang meliputi sektor manufaktur modern, teknologi informasi, industri jasa, dan lain-lain. Para peserta akan mengasah kepiawaiannya untuk menyelesaikan beragam tantangan dalam waktu yang telah ditentukan. Mereka pun akan membuktikan keahlian profesional yang telah dikuasai.

Ajang ini digelar dengan konsep "competition exhibition" guna membangun platform komunikasi dan kerja sama secara luring dan daring. Selama ajang ini berlangsung, pihak penyelenggara turut menggelar sederet kegiatan lain, seperti Belt and Road international skills exchange activities serta "unique skills" skills exhibition. Lewat kegiatan tersebut, para peserta dari beragam negara akan memamerkan keahlian mereka dalam kerja sama internasional, serta mempromosikan pencapaian sains dan teknologi.

Kompetisi ini terbuka bagi publik dan bersifat gratis. Sementara, jaringan "Cloud View Competition" digelar agar publik bisa menyaksikan langsung keahlian dan pencapaian negara-negara lain.

SOURCE The Second Belt and Road International Skills Competition