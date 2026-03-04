La Hinch Distillery célèbre une victoire majeure pour le single malt et la distillatrice en chef Emma Millar souligne ses premiers succès

Hinch Single Malt Irish Whiskey nommé meilleur single malt irlandais en petites séries

BELFAST, Irlande du Nord, 4 mars 2026 /PRNewswire/ -- Hinch Irish Whiskey Single Malt a été nommé Best Irish Small Batch Single Malt lors des World Whiskies Awards Ireland 2026, une reconnaissance importante qui fait suite à la récente promotion d'Emma Millar au poste de distillateur en chef et qui reflète son influence sur le développement et le caractère du liquide primé.

Emma Millar, distillatrice en chef, et Jake Walpole, distillateur en chef adjoint, sont photographiés avec les juges célébrant le succès de la distillerie Hinch aux World Whiskies Awards Ireland 2026, y compris le Best Irish Small Batch Single Malt, ainsi que les victoires pour le 15 Year Old Sherry Cask Finish et le 5 Year Old Double Wood Madeira Cask Finish. CRÉDIT PHOTO : Simon Peare, SP Photo Ltd

Emma, qui fait partie de l'équipe de la distillerie Hinch depuis sa création en 2020, a joué un rôle central dans le développement et le façonnement du caractère du Single Malt. Elle a travaillé en étroite collaboration sur son parcours de maturation dans des fûts de chêne américain ex-bourbon et de sherry Oloroso pour créer une expression finement équilibrée avec des notes d'orange, de miel et de gingembre.

Ce prix représente une étape importante à la fois pour la distillerie Hinch et pour Emma dans son nouveau rôle de dirigeante, car il met en évidence l'artisanat et la cohérence qui se cachent derrière le liquide.

Les prix ont été annoncés lors d'une cérémonie qui s'est tenue à l'InterContinental de Dublin le 26 février 2026, réunissant des personnalités de premier plan de l'industrie irlandaise du whisky pour célébrer les réalisations de l'année.

Emma Millar, responsable de la distillation à Hinch Distillery, a déclaré

« Ce prix reflète le soin et l'attention apportés à chaque étape du processus d'élaboration de notre whisky. Ayant travaillé en étroite collaboration avec le Single Malt au cours des cinq dernières années, il est particulièrement gratifiant de le voir ainsi reconnu si peu de temps après avoir accédé au poste de distillateur en chef. Il souligne l'importance de comprendre l'influence de la maturation en fût et de permettre à chaque whisky de développer son propre caractère au fil du temps ».

Hinch's 15 Year Old Sherry Cask Finish a également été nommé Best Irish Blended Limited Release (13 à 20 ans), tandis que le 5 Year Old Double Wood Madeira Cask Finish de la distillerie a été reconnu comme un gagnant de catégorie dans la section des 12 ans et moins.

Terry Cross OBE, président de la distillerie Hinch, a ajouté :

« La reconnaissance du Hinch Irish Whiskey Single Malt à ce niveau est une réussite fantastique et reflète la contribution d'Emma au cours des cinq dernières années. Ce prix est une première reconnaissance de son leadership en tant que chef distillateur et souligne la réputation grandissante de Hinch sur la scène internationale.

« Il reflète l'expertise de notre équipe de distillateurs et notre volonté constante de combiner la fabrication traditionnelle du whiskey irlandais avec une approche contemporaine de la maturation et du caractère, alors que nous continuons à construire la réputation de Hinch's à la fois dans notre pays et sur les marchés mondiaux. »

Les lauréats des World Whiskies Awards Ireland concourront pour le titre de Meilleur du monde dans leur catégorie, dont les résultats seront annoncés lors du dîner mondial des World Whiskies Awards 2026, le 25 mars 2026.

