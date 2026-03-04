प्रमुख डिस्टिलर Emma Millar द्वारा शुरुआती सफलता चिन्हित करते हुए, Hinch Distillery ने Single Malt के लिए बड़ी जीत का समारोह मनाया

Hinch Single Malt Irish Whiskey को सर्वश्रेष्ठ Irish Small Batch Single Malt नामित किया गया

बेलफास्ट, उत्तरी आयरलैंड, 4 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- Hinch Irish Whiskey Single Malt को World Whiskies Awards Ireland 2026 में Best Irish Small Batch Single Malt नामित किया जाना एक महत्वपूर्ण मान्यता है जो Emma Millar के हालिया प्रमुख डिस्टिलर के पद पर पदोन्नति के बाद मिली है और पुरस्कार-विजेता पेय के विकास और चरित्र पर उनके प्रभाव को दर्शाती है।

Emma Millar, Head Distiller, and Jake Walpole, Assistant Head Distiller, are pictured with the judges celebrating Hinch Distillery’s success at the World Whiskies Awards Ireland 2026, including Best Irish Small Batch Single Malt, alongside wins for the 15 Year Old Sherry Cask Finish and 5 Year Old Double Wood Madeira Cask Finish. PHOTO CREDIT: Simon Peare, SP Photo Ltd
2020 में अपनी स्थापना के बाद से Hinch Distillery टीम का हिस्सा रही Emma ने संतरे, शहद और अदरक के नोट्स के साथ एक बारीक संतुलित अभिव्यक्ति तैयार करने के लिए Single Malt के चरित्र को विकसित करने और आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभाई है, और पूर्व-बोर्बन अमेरिकी ओक और ओलोरोसो शेरी पीपों में इसकी परिपक्वता यात्रा पर बारीकी से काम किया है।

इस पेय के पीछे के शिल्प कौशल और निरंतरता को उजागर करते हुए, यह पुरस्कार Hinch Distillery और Emma के लिए उनकी नई अग्रणी भूमिका में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है।

इन पुरस्कारों की घोषणा 26 फरवरी 2026 को InterContinental Dublin में आयोजित एक समारोह में की गई, जिसमें वर्ष की उपलब्धियों का समारोह मनाने के लिए आयरिश व्हिस्की उद्योग की प्रमुख हस्तियां एकत्रित हुई।

Hinch Distillery की प्रमुख डिस्टिलर Emma Millar ने कहा:

"यह पुरस्कार हमारी व्हिस्की बनाने के प्रोसेस के प्रत्येक चरण में अपनाई जाने वाली देखभाल और ध्यान को दर्शाता है। पिछले पांच वर्षों से Single Malt के साथ मिलकर काम करने के बाद, प्रमुख डिस्टिलर की भूमिका संभालने के तुरंत बाद इसे इस तरह से मान्यता मिलते देखना विशेष रूप से संतोषजनक है। यह पीपों में परिपक्वता के प्रभाव को समझने और प्रत्येक व्हिस्की को समय के साथ अपना विशिष्ट चरित्र विकसित करने देने के महत्व पर प्रकाश डालता है।"

Hinch की 15 Year Old Sherry Cask Finish को भी Best Irish Blended Limited Release (13 to 20 Years) का नाम दिया गया, जबकि डिस्टिलरी की 5 Year Old Double Wood Madeira Cask Finish को 12 Years and Under सेक्शन में Category Winner के रूप में मान्यता दी गई।

Hinch Distillery के अध्यक्ष, Dr Terry Cross OBE, ने आगे कहा:

"Hinch Irish Whiskey Single Malt को इस स्तर पर मान्यता मिलना एक शानदार उपलब्धि है और यह पिछले पांच वर्षों में Emma के योगदान को दर्शाता है। यह पुरस्कार प्रमुख डिस्टिलर के रूप में उनके नेतृत्व का एक मजबूत प्रारंभिक समर्थन है और अंतरराष्ट्रीय मंच पर Hinch की बढ़ती प्रतिष्ठा को उजागर करता है।

हमारे द्वारा घरेलू और वैश्विक बाजारों में Hinch की प्रतिष्ठा को अधिक मजबूत करते हुए, यह हमारी डिस्टिलिंग टीम की विशेषज्ञता तथा पारंपरिक आयरिश व्हिस्की बनाने के प्रोसेस की परिपक्वता और विशिष्टता के समकालीन दृष्टिकोण के साथ संयोजित करने पर हमारे निरंतर ध्यान को दर्शाता है।"

World Whiskies Awards Ireland के विजेता अपनी श्रेणी में World's Best के खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिसके परिणाम 25 मार्च 2026 को World Whiskies Awards 2026 Global Dinner में घोषित किए जाएंगे।

