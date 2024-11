LA PHILOSOPHIE CENTRÉE SUR LE CLIENT DE VINGROUP ALIMENTE LA CROISSANCE DE VINFAST

PARIS, 27 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Pour les experts et les observateurs du secteur, l'ascension rapide de VinFast au sommet du marché automobile vietnamien n'est pas une surprise : son succès est profondément ancré dans sa philosophie centrée sur le client. Cet état d'esprit, hérité de sa société mère Vingroup, a permis à VinFast d'offrir une expérience transparente aux automobilistes qui décident de passer aux véhicules électriques (VE).

VinFast a assuré sa position de marque automobile la plus vendue au Vietnam au cours des dix premiers mois de 2024

Pour comprendre l'importance de l'ADN « centré sur le client » dans les résultats remarquables obtenus par VinFast cinq ans seulement après son entrée officielle sur le marché, il est essentiel de se plonger dans l'histoire de Vingroup, qui fournit des indications précieuses sur les origines de cette philosophie.

Les origines de l'entreprise remontent à l'Ukraine, où l'esprit d'entreprise du fondateur Pham Nhat Vuong a ouvert la voie à des réalisations remarquables. L'une des premières étapes a été le lancement de la marque de nouilles instantanées Mivina. Au départ, le concept des nouilles instantanées a été accueilli avec scepticisme par les Ukrainiens, qui remettaient en cause l'idée de préparer un repas en quelques minutes avec de l'eau bouillante. Plutôt que de s'appuyer uniquement sur le marketing conventionnel, M. Vuong a adopté une approche pratique, demandant à ses employés de faire une démonstration directe du produit aux clients potentiels. Cet engagement personnel s'est avéré crucial, transformant la réticence initiale en une acceptation généralisée et propulsant plus tard l'entreprise à une évaluation de 150 millions de dollars.

Aujourd'hui, VinFast incarne l'éthique centrée sur le client de Vingroup, en adaptant ses offres pour relever les défis de la transition vers la mobilité électrique.

Sur tous les marchés où elle opère, y compris en Europe, VinFast prolonge cette philosophie centrée sur le client par un solide service après-vente et des garanties leaders sur le marché. Des partenariats stratégiques ont également élargi l'accès des clients à de vastes réseaux de recharge et à des services de réparation. Qu'il s'agisse de collaborer avec les acteurs majeurs de l'infrastructure ou de fournir des services mobiles innovants, VinFast veille à ce que les clients vivent une transition en douceur et sans souci vers l'énergie durable.

Cette philosophie centrée sur le client se reflète également dans les produits de VinFast. Pour répondre à tous les segments de clientèle, l'entreprise a lancé une gamme complète de véhicules électriques, allant des segments A à E, ainsi que des bus électriques, des scooters et même des vélos. Ces véhicules sont conçus selon une approche s'intégrant parfaitement dans la vie de leurs propriétaires et devenant plus que de simples modes de transport.

Les résultats parlent d'eux-mêmes. Au Vietnam, où l'aventure de VinFast a commencé, l'entreprise a livré plus de 11 000 véhicules électriques au cours du seul mois d'octobre, ce qui porte ses ventes depuis le début de l'année à plus de 51 000. Cette étape ne fait pas que consolider sa position de marque automobile la plus vendue du pays, elle marque aussi un moment charnière : VinFast est devenu le premier fabricant vietnamien de véhicules électriques à dépasser ses concurrents fonctionnant à l'essence.

Mais l'ambition de l'entreprise est plus large : être leader non seulement en termes de ventes, mais aussi en termes de confiance, ouvrant ainsi la voie à un avenir plus vert.

A PROPOS DE VINFAST

VinFast - un membre de Vingroup – s'est fixé pour objectif de conduire le mouvement de la révolution mondiale des véhicules électriques intelligents. Fondé en 2017, VinFast possède un complexe de fabrication automobile de pointe avec une évolutivité de premier plan à l'échelle mondiale qui bénéficie d'une automatisation allant jusqu'à 90% à Hai Phong, au Vietnam.

Fortement engagé dans la mission de construire un avenir durable pour tous, VinFast innove constamment pour apporter des produits de haute qualité, des services intelligents avancés, des expériences client transparentes et une stratégie de tarification pour inspirer les clients à travers le monde à créer ensemble l'avenir de la mobilité intelligente et une planète durable. Pour en savoir plus : https://www.vinfastauto.eu/fr

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2568827/VinFast.jpg