La première étude de Newmark France analyse l'impact des Jeux Olympiques de 2024 sur le marché immobilier parisien des commerces

NEW YORK et PARIS, 15 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Newmark annonce la parution de sa première étude sur le marché français des commerces, "Le renouveau des Champs-Elysées : conséquences des Jeux Olympiques et scénarios d'avenir". Publiée à quelques jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024, l'étude porte sur la façon dont l'attribution de l'évènement à Paris en 2017 a transformé le marché immobilier des commerces de la capitale française, et les Champs-Élysées en particulier.

« Depuis l'attribution des Jeux Olympiques de 2024 à Paris, aucune artère de la capitale n'a connu une activité immobilière aussi intense que les Champs-Élysées » selon Antoine Salmon, Codirecteur du département Commerces de Newmark France. Depuis 2017, on y a recensé 64 transactions – prise à bail et ventes utilisateurs – de locaux commerciaux, dont 58 % actées depuis 2022. Leur nombre a été particulièrement élevé en 2023, avec 23 transactions représentant près de 26 000 m² parmi lesquelles quelques prises à bail de grands flagships comme ceux d'Adidas au n°88 et de JD Sports au n°118, et l'achat par le groupe LVMH du n°144-150.

Autres points saillants de l'étude Newmark France :

La transformation de l'offre commerciale des Champs-Elysées a renforcé son statut d'artère majeur et de marché de grands flagships. Le taux de vacance s'y établit à seulement 2,6 % à la fin du mois de juin 2024 (hors pop-up stores).

Les secteurs du sport et du luxe ont concentré 44 % du nombre total de transactions recensées sur les Champs-Elysées depuis 2017. L'avenue compte aujourd'hui 25 boutiques de luxe contre sept seulement en 2017, tandis que l'organisation des JO et l'essor de l'athleisure expliquent l'augmentation du nombre de magasins de sportswear.

25% des enseignes présentes sur l'avenue le sont depuis plus de 20 ans. Certaines y sont mêmes établies depuis un demi-siècle ou plus. Toutefois, plusieurs enseignes ont quitté les Champs-Elysées ces dernières années, dans les domaines de la culture ou de l'habillement millieu de gamme notamment, reflétant certaines tendances plus générales du marché des commerces.La poursuite de la hausse des arrivées de touristes étrangers et l'appétit croissant pour le luxe de nouveaux profils de consommateurs, plus jeunes et plus connectés sont parmi les raisons d'espérer un avenir positif pour les Champs-Elysées. L'avenue devrait aussi profiter des projets de flagships d'acteurs de la Tech, ou de l'arrivée de nouveaux types d'enseignes, à l'exemple des ces marques créées par des célébrités, de plus en plus dynamiques dans des secteurs comme la mode ou la beauté. Ceci permettra de diversifier l'offre commerciale, ce qui, combiné à l'amélioration du cadre urbain, renforcera l'attrait des Champs-Elysées pour les touristes et les consommateurs locaux.

L'auteur du rapport, David Bourla, Directeur des Etudes de Newmark France, et Antoine Salmon sont parmi les premiers collaborateurs recrutés par Newmark France. Newmark France a attiré plusieurs autres professionnels reconnus du marché immobilier français, comme Francois Blin et Emmanuel Frénot Chief Business Officer et Deputy Chief Business Officer, Vianney d'Ersu, Codirecteur du département Commerces, et Jérôme De Laboulaye et Nicolas Coutant, Managing Directors.

Newmark France a prévu de publier d'autres études sur le marché immobilier des commerces au second semestre.

