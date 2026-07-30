La promotion « derniers jours de l'été » de Monport vous offre une dernière chance de faire des économies sur les machines laser

PARIS, LONDRES et BERLIN, 30 juillet 2026 /PRNewswire/ -- L'été touche à sa fin, mais il est encore possible d'améliorer ses capacités de production. Alors que les entreprises se préparent à la période des fêtes et à la haute saison des commandes, Monport entre dans les derniers jours de sa promotion «Creative Summer Sale», offrant jusqu'à 4 700 € de remises directes sur une sélection d'équipements laser, ainsi que des accessoires gratuits pour aider les créateurs et les ateliers à améliorer leur productivité avant que la demande n'augmente.

Cette promotion à durée limitée offre aux créateurs, aux entrepreneurs et aux petites entreprises la possibilité d'investir dans une technologie laser professionnelle tout en profitant d'offres saisonnières exceptionnelles. Qu'il s'agisse d'élargir les capacités créatives ou d'améliorer l'efficacité de la production, les soldes d'été de Monport ont pour objectif d'aider les entreprises à préparer leurs ateliers pour les mois à venir.

Solutions avancées de marquage par laser à fibre pour les professionnels

Le laser à fibre MOPA GT 60 W de Monport offre des capacités de marquage avancées aux entreprises qui ont besoin de gravures gravures sur métal détaillées et personnalisées. Grâce à la technologie MOPA, les utilisateurs peuvent mieux maîtriser les effets de marquage et obtenir des finitions professionnelles sur les matériaux compatibles.

Le laser à fibre GT 50 W constitue une solution efficace pour les entreprises qui souhaitent étendre leurs applications de gravure sur métal, tandis que le laser à fibre GT 100 W offre une puissance supérieure pour les environnements de production exigeants nécessitant un traitement plus rapide et un marquage plus profond.

Des produits personnalisés et articles promotionnels à l'identification industrielle et aux produits de marque, le laser à fibre Monport aide les entreprises à obtenir des résultats durables et de haute qualité.

Le Reno 65 Pro aide les ateliers à accroître leur production

La graveuse-découpeuse laser CO₂ de bureau Monport Reno 65 Pro est un autre produit phare des soldes d'été. Elle offre des performances de découpe et de gravure fiables pour les ateliers en pleine expansion.

Conçue pour des matériaux tels que le bois, l'acrylique et le cuir, la Reno 65 Pro aide les créateurs à réaliser des cadeaux personnalisés, des enseignes, des objets de décoration et des commandes en petites séries avec des résultats de qualité professionnelle.

Les clients qui achèteront, pendant la durée de la promotion, certaines machines de la série Reno bénéficieront également d'accessoires gratuits, notamment un axe rotatif et des lunettes de protection. L'accessoire rotatif élargit les possibilités de gravure sur les produits cylindriques tels que les gobelets, les bouteilles et les verres personnalisés.

Avec des réductions à durée limitée et des packs d'accessoires, la promotion estivale Monport Creative offre aux créateurs et aux entreprises allemands l'occasion de moderniser leur équipement avant l'arrivée de la haute saison.

À propos de Monport

Monport Laser propose des solutions professionnelles de gravure et de découpe au laser, notamment des machines laser CO₂, des systèmes à laser à fibre optique et des accessoires conçus pour aider les créateurs, les petites entreprises et les fabricants à améliorer leur productivité, leur précision et leurs capacités de production.

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