La ruée vers l'or de l'IA se heurte à un problème de marge

Seulement 8 % des entreprises ont une vision claire de ce qu'il en coûte réellement de proposer des fonctionnalités d'IA, à l'heure où les pressions en matière de prévision et de facturation s'intensifient.

Les entreprises s'empressent de transformer l'intelligence artificielle (IA) en revenus, mais nombre d'entre elles le font sans avoir une pleine conscience de ce que coûte réellement le déploiement de l'IA.

SUÈDE, 27 mai 2026 /PRNewswire/ -- La nouvelle étude mondiale de DigitalRoute, AI State of Monetization 2026: The Year Pricing Broke, révèle que seulement 8 % des organisations sont certaines de connaître le véritable coût d'exploitation de leurs fonctionnalités d'IA, tandis que près de la moitié (47 %) pointent l'augmentation des coûts liés à l'IA comme l'un des principaux défis à relever.

AI Monetization 2026, credit: DigitalRoute

Les résultats révèlent un fossé grandissant entre l'ambition liée à l'IA et la maturité commerciale. Seulement 23 % des entreprises déclarent être très précises dans leur prévision de l'utilisation, des coûts et des fluctuations de revenus liés à l'IA, et 61 % rapportent qu'il est devenu plus difficile de prévoir leurs revenus.

Cela suggère que la rentabilisation de l'IA a atteint une nouvelle phase. En 2025, la question centrale était de savoir si l'IA devait générer des revenus. En 2026, le défi consistera à savoir si les entreprises sont en mesure d'en fixer le prix, de la mesurer, de la facturer et d'en prévoir suffisamment les coûts d'exploitation pour s'adapter sans éroder leur marge.

Cette évolution se reflète dans les moteurs stratégiques qui sous-tendent la rentabilisation de l'IA. La protection des marges est devenue la priorité absolue, citée par 35 % des entreprises interrogées, devant la pression exercée par les clients, la simplicité, la rapidité de mise sur le marché et la parité concurrentielle. Pourtant, seulement 9 % des entreprises affirment que rien ne doit changer avant qu'elles puissent augmenter en toute confiance les revenus générés par l'IA.

« L'IA est passée du budget d'innovation à la réalité commerciale, mais les modèles de rentabilisation n'ont pas suivi », a déclaré Ari Vanttinen, CMO chez DigitalRoute. « Chaque interaction avec l'IA crée de la valeur pour le client, et une part de cette valeur revient au vendeur sous forme de prix. Le piège : contrairement au SaaS, où les marges augmentent avec le nombre d'utilisateurs, les coûts de l'IA augmentent en fonction de l'utilisation. Et si une entreprise n'est pas en mesure de suivre avec précision l'utilisation et les coûts liés à l'IA, elle ne peut pas en fixer le prix. Cela revient à augmenter les revenus générés par l'IA sur des bases économiques fragiles ».

Il n'y a aucun consensus sur la manière dont l'IA devrait être rentabilisée. L'intégration complète de l'IA dans l'offre existante est l'approche la plus adoptée (à 25 %), mais presque autant d'entreprises (23 %) en restent au stade expérimental ou demeurent indécises. Les modules complémentaires payants représentent 18 %, les frais d'API 15 % et les prix basés sur les résultats 12 %. Le marché est actif mais encore fragmenté.

Cette fragmentation constitue un défi supplémentaire pour les responsables des finances, des produits et de la technologie. En l'absence d'une logique de tarification établie, les entreprises doivent décider de l'unité de valeur qu'elles facturent, de la manière dont l'usage doit être mesuré et dont les coûts variables de l'IA doivent être reflétés dans l'offre au client.

Les données d'utilisation de haute fidélité deviennent un élément central de ce changement. Les trois quarts des entreprises interrogées (76 %) déclarent que les données d'utilisation en temps réel sont d'une grande importance pour la rentabilisation de l'IA, mais 38 % déclarent que la gestion et l'exploitation des données d'utilisation de l'IA constituent l'un de leurs plus grands défis. Par ailleurs, 45 % des entreprises déclarent avoir besoin d'une base de données plus solide avant de pouvoir augmenter en toute confiance les revenus générés par l'IA.

Dans l'ensemble, les résultats suggèrent que les entreprises ne disposent pas de l'infrastructure commerciale nécessaire pour transformer l'utilisation de l'IA en revenus prévisibles et rentables. À mesure que l'IA s'intègre dans chaque produit numérique, flux de travail et expérience client, les entreprises qui réussiront seront celles qui sauront articuler l'utilisation, le coût, la tarification, la facturation et les prévisions dans un modèle opérationnel cohérent.

Vous pouvez lire le rapport complet ici : AI State of Monetization 2026: The Year Pricing Broke, ou écouter la version audio sur Spotify, Apple Books, Audible et Google Play Books.

À propos de DigitalRoute

DigitalRoute est la société à l'origine d'UsageCloud™, la plateforme de rentabilisation agile permettant de maîtriser l'ensemble de la chaîne, de l'utilisation‑au‑revenu. Des données d'utilisation brutes, fragmentées et ‑multi-sources aux revenus reconnus, rapprochés et réglés, UsageCloud transforme chaque moment d'utilisation en valeur fiable, prête pour les exigences financières. Plus de 400 entreprises dans les domaines du SaaS, de l'IA, de l'infrastructure cloud, de la mobilité, des médias et des télécommunications font confiance à DigitalRoute pour alimenter des modèles ‑basés sur l'usage, hybrides et fondés sur les résultats sans avoir à remplacer leurs systèmes de facturation ou d'ERP existants. Pour en savoir plus, consultez le site www.digitalroute.com.

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