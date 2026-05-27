De AI Gold Rush loopt tegen een margeprobleem aan

Slechts 8% van de organisaties begrijpt volledig de werkelijke kosten van het bedienen van AI-functies, aangezien de druk op voorspellingen en facturering toeneemt.

Bedrijven racen om kunstmatige intelligentie (AI) om te zetten in inkomsten, maar velen doen dit zonder een duidelijk beeld te hebben van wat AI daadwerkelijk kost om te leveren.

STOCKHOLM, 27 mei 2026 /PRNewswire/ -- DigitalRoute's nieuwe wereldwijde studie, AI State of Monetization 2026: The Year Pricing Broke constateert dat slechts 8% van de organisaties er zeer zeker van zijn dat ze de werkelijke kosten van hun AI-functies begrijpen, terwijl bijna de helft (47%) de stijgende AI-gerelateerde kosten als een belangrijke uitdaging noemt.

AI Monetization 2026, credit: DigitalRoute

De bevindingen onthullen een groeiende kloof tussen AI-ambitie en commerciële bereidheid. Slechts 23% zegt dat hun organisatie zeer nauwkeurig is in het voorspellen van AI-gerelateerd gebruik, kosten en inkomstenfluctuaties, en 61% meldt dat de voorspelbaarheid van de inkomsten moeilijker is geworden.

Dit suggereert dat AI-monetisatie een nieuwe fase heeft bereikt. In 2025 was de centrale vraag of AI inkomsten zou moeten genereren. In 2026 is de uitdaging of bedrijven het kunnen prijzen, meten, factureren en goed genoeg kunnen voorspellenom te schalen zonder de marge te eroderen.

Die verschuiving wordt weerspiegeld in de strategische drijfveren achter AI-monetisering. Margebescherming is nu de belangrijkste prioriteit, aangehaald door 35% van de respondenten, boven klantdruk, eenvoud, snelheid op de markt en concurrentiepariteit. Toch zegt slechts 9% van de organisaties dat er niets hoeft te veranderen voordat ze met vertrouwen AI-gedreven inkomsten kunnen schalen.

"AI is van het innovatiebudget naar de commerciële realiteit overgestapt, maar monetarisatiemodellen hebben het niet ingehaald", zei Ari Vanttinen, CMO bij DigitalRoute . "Elke AI-interactie creëert waarde voor de klant en een deel van die waarde behoort als prijs toe aan de verkoper. De adder onder het gras: in tegenstelling tot SaaS, waar marges met gebruikers schalen, schalen AI-kosten met gebruik. En als een bedrijf AI-gebruik en -kosten niet met hoge betrouwbaarheid kan volgen, kunnen ze het niet prijzen. Dat is het opschalen van AI-inkomsten op fragiele economie."

Er is geen consensus over hoe AI moet worden gemonetiseerd. Het volledig bundelen van AI in het bestaande aanbod is de grootste enkele aanpak met 25%, maar bijna evenveel organisaties (23%) blijven experimenteel of onbeslist. Betaalde add-ons zijn goed voor 18%, API-charging voor 15% en resultaatgebaseerde prijzen voor 12%. De markt is actief maar nog steeds gefragmenteerd.

Deze fragmentatie vormt een verdere uitdaging voor leiders op het gebied van financiën, producten en technologie. Zonder een vaste prijslogica moeten organisaties beslissen welke waarde-eenheid ze in rekening brengen, hoe het gebruik moet worden gemeten en hoe variabele AI-kosten in het klantaanbod moeten worden weerspiegeld.

High-fidelity gebruiksgegevens worden centraal in die verschuiving. Drie kwart van de respondenten (76%) zegt dat real-time gebruiksgegevens materieel belangrijk zijn voor AI-monetisering, maar 38% zegt dat het beheren en benutten van AI-gebruiksgegevens een van hun grootste uitdagingen is. Nog eens 45% zegt dat ze een betere gegevensbasis nodig hebben voordat ze AI-gedreven inkomsten met vertrouwen kunnen opschalen.

Samen genomen suggereren de bevindingen dat bedrijven tekort hebben aan de commerciële infrastructuur die nodig is om AI-gebruik om te zetten in voorspelbare, winstgevende inkomsten. Naarmate AI wordt ingebed in elk digitaal product, werkstroom en klantervaring, zullen de organisaties die slagen degenen zijn die gebruik, kosten, prijzen, facturering en prognoses in één samenhangend bedrijfsmodel kunnen combineren.

U kunt het volledige rapport hier lezen: AI State of Monetization 2026: The Year Pricing Broke, of luister naar de audioboekversie op Spotify, Apple Books, Audible en Google Play Books.

Over DigitalRoute

DigitalRoute is het bedrijf achter UsageCloud™, het Agile Monetization Platform dat is gebouwd om de volledige usage–to–revenue-keten te beheersen. Van ruwe, rommelige, multi–source-gebruiksgegevens tot erkende, verzoende en afgehandelde inkomsten, UsageCloud verandert elk gebruiksmoment in vertrouwde, financiele waarde. Meer dan 400 bedrijven in SaaS, AI, cloudinfrastructuur, mobiliteit, media en telecom vertrouwen op DigitalRoute om op gebruik gebaseerde, hybride en op resultaten gebaseerde modellen aan te drijven zonder hun bestaande facturering- of ERP-systemen te verscheuren en te vervangen. Meer informatie vindt u op www.digitalroute.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2987906/DigitalRoute.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2811964/5987819/DigitalRoute_Logo.jpg