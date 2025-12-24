La série de colloques NANOscientific 2025 s'achève avec succès sur une célébration historique des 40 ans de la microscopie à force atomique (AFM) à Stanford

Sur le lieu de naissance de la microscopie à force atomique, l'événement NSS Amériques a rendu hommage à l'héritage scientifique du professeur Calvin Quate, tout en examinant comment l'AFM continue d'évoluer en réponse aux exigences de la recherche et de l'industrie modernes. Mettant en lumière la profondeur et le calibre des échanges scientifiques, l'événement a réuni des pionniers et des personnalités de renommée internationale dans le domaine de la science à l'échelle nanométrique, notamment H. Kumar Wickramasinghe, Thomas Albrecht, John S. Foster, Dan Rugar, Oleg Kolosov et Helen Greenwood Hansma.

Sang-il Park, fondateur et directeur général de Park Systems, qui a commencé sa carrière comme étudiant de troisième cycle dans le groupe du professeur Quate aux premières heures de l'AFM, illustre la forte continuité historique à la base de la réunion de Stanford. Cette filiation directe, de l'invention universitaire à l'adoption par l'industrie mondiale, a structuré des discussions qui, au-delà de la commémoration, ont porté sur l'avenir de la métrologie intégrée et multimodale à l'échelle nanométrique.

Un thème commun s'est dégagé de la série 2025 : l'AFM se positionne de plus en plus non pas comme une technique autonome, mais comme un élément central au sein d'écosystèmes de mesure plus vastes. Les discussions entre les régions ont étudié comment l'AFM est combinée avec des approches optiques et analytiques complémentaires, par exemple l'ellipsométrie spectroscopique d'imagerie et la microscopie holographique numérique, afin de permettre des mesures corrélées et un aperçu plus complet des matériaux et dispositifs complexes.

Parrainée par Park Systems, leader mondialement reconnu de la microscopie à force atomique, la série NSS 2025 reflète la détermination de longue date de l'entreprise à faire progresser la métrologie à l'échelle nanométrique grâce à un dialogue ouvert entre le monde universitaire et l'industrie. Le rôle de parrain de Park Systems était étroitement lié à la mission plus large du colloque : soutenir non seulement l'innovation technologique, mais aussi la communauté scientifique mondiale qui continue à façonner l'avenir de la métrologie à l'échelle nanométrique.

Au-delà des États-Unis, les programmes NSS 2025 organisés en Europe et en Asie ont renforcé la portée mondiale et la diversité de la série. En Europe, le forum NANOscientific qui s'est tenu à Orsay, en France, a mis l'accent sur les mesures de précision et les stratégies de caractérisation avancées dans un environnement dépendant fortement de la recherche. En Corée, l'événement NSS a été accueilli au siège mondial de Park Systems pour mettre en évidence le lien étroit entre recherche universitaire et fabrication industrielle à haute densité, en particulier dans les applications de semi-conducteurs et de matériaux avancés.

L'événement NSS Inde 2025, qui s'est déroulé à l'Indian Institute of Science (IISc) de Bangalore, a souligné l'expansion rapide des capacités de recherche à l'échelle nanométrique grâce à une large participation des universités et des instituts de recherche du pays, tandis que le colloque de Tokyo (Japon), a réaffirmé l'importance des échanges interdisciplinaires et de la création d'une communauté durable en élargissant son champ d'action au-delà des sujets traditionnels axés sur les microscopes atomiques à sonde de balayage.

Avec la conclusion de la série NSS 2025, les colloques NANOscientific confirment leur rôle de plateforme mondiale de dialogue suivi, en reliant héritage historique, compétences régionales et applications concrètes pour orienter l'avenir de la fabrication de pointe et de la science à l'échelle nanométrique. La série de colloques NANOscientific se poursuivra sur cette lancée en 2026, avec un nouveau programme qui devrait être annoncé en mars.

À propos de NANOscientific

NANOscientific est une plateforme communautaire mondiale qui s'attache à promouvoir l'écosystème de la métrologie à l'échelle nanométrique. Elle met en relation chercheurs, ingénieurs et leaders de l'industrie du monde entier à travers sa série de colloques NANOscientific, organisés dans les principales régions (Amériques, Europe, Corée, Japon, Asie du Sud-Est, Inde), et à sa revue NANOscientific, qui reprend et prolonge le dialogue en l'enrichissant des points forts de la recherche, d'entretiens et de points de vue d'experts.

Sa série de colloques et sa plateforme de publication favorisent un échange scientifique ouvert, la collaboration entre les disciplines et la croissance continue de la communauté mondiale de la recherche à l'échelle nanométrique. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.nanoscientific.org.

