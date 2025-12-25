NANOscientific Symposium Series 2025 का सफल समापन हुआ, जिसमें स्टैनफोर्ड में AFM के 40 वर्षों का ऐतिहासिक उत्सव मनाया गया।

स्टैनफोर्ड, कैलिफ़ोर्निया, 25 दिसंबर, 2025 /PRNewswire/ -- NANOscientific Symposium Series (NSS) 2025 ने सफलतापूर्वक अपना वैश्विक प्रोग्राम संपन्न किया है, जो पूरे अमेरिका, यूरोप और एशिया अंतरराष्ट्रीय नैनोस्केल विज्ञान और मेट्रोलॉजी समुदाय को एक साथ लाता है। साल भर चलने वाली सिरीज़ का समापन Stanford University में एक ऐतिहासिक सभा में हुआ, जिसमें NSS Americas - Professor Calvin Quate की स्मृति को समर्पित, 40 Years of Atomic Force Microscopy पूरे होने का उत्सव, इस क्षेत्र के लिए एक निर्णायक क्षण को चिह्नित करता है। 2025 NSS सिरीज़ में विश्व स्तर पर सभी क्षेत्रों से कुल 700 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था।

आधुनिक अनुसंधान और औद्योगिक मांगों के प्रत्युतर में AFM के विकसित होने के कारणों की जांच करते हुए, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी (AFM) के जन्मस्थान पर आयोजित NSS Americas ने Professor Calvin Quate की वैज्ञानिक विरासत को सम्मानित किया था। इस आयोजन में वैज्ञानिक आदान-प्रदान की गहराई और प्रतिष्ठा को रेखांकित करने वाले नैनोस्केल विज्ञान के क्षेत्र में H. Kumar Wickramasinghe, Thomas Albrecht, John S. Foster, Dan Rugar, Oleg Kolosov, और Helen Greenwood Hansma सहित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अग्रणी और प्रमुख हस्तियां एक साथ एकत्रित हुई थी।

स्टैनफोर्ड में आयोजित इस जनसमूह में AFM के प्रारंभिक वर्षों के दौरान Professor Quate के ग्रुप में एक स्नातक छात्र के रूप में अपना कैरियर शुरू करने वाले Park Systems के संस्थापक और CEO, Dr. Sang-il Park, की भागीदारी के माध्यम से एक मजबूत ऐतिहासिक निरंतरता भी देखने को मिली थी। शैक्षणिक आविष्कार से लेकर वैश्विक औद्योगिक स्वीकृति तक की यह प्रत्यक्ष वंशावली, उन चर्चाओं का आधार बनी जो स्मरणोत्सव के अतिरिक्त एकीकृत और बहुआयामी नैनोस्केल मेट्रोलॉजी के भविष्य की ओर देखती हैं।

2025 सिरीज़ में एक सामान्य विषय उभर कर सामने आया: AFM को अब एक स्वतंत्र तकनीक के रूप में नहीं, बल्कि व्यापक मापन इकोसिस्टमों के एक मुख्य तत्व के रूप में स्थापित किया जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में हुई चर्चाओं में इस बात पर विचार किया गया कि जटिल सामग्रियों और उपकरणों में सहसंबंधित मापन और अधिक सर्वसमावेशी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए इमेजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक एलिप्सोमेट्री और डिजिटल होलोग्राफिक माइक्रोस्कोपी सहित पूरक ऑप्टिकल और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणों के साथ AFM को किस प्रकार से संयोजित किया जा रहा है।

परमाणु बल माइक्रोस्कोपी में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त अग्रणी कंपनी Park Systems द्वारा प्रायोजित, 2025 NSS सिरीज़ ने शिक्षा जगत और उद्योग के बीच खुले संवाद के माध्यम से नैनोस्केल मापन विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित किया है। प्रायोजक के रूप में Park Systems की भूमिका सिम्पोज़ीअम के व्यापक ध्येय के साथ निकटता से जुड़ी हुई थी - तकनीकी नवाचार का समर्थन करने के साथ-साथ नैनोस्केल मेट्रोलॉजी के भविष्य को आकार देना जारी रखने वाले वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय को भी सपोर्ट करना।

संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त, पूरे यूरोप और एशिया में आयोजित NSS 2025 प्रोग्रामों ने इस सिरीज़ के वैश्विक दायरे और विविधता को और मजबूत किया है। यूरोप में, फ्रांस के ओरसे में आयोजित NANOscientific Forum ने अनुसंधान-प्रधान वातावरण के भीतर सटीक माप और उन्नत लक्षण वर्णन रणनीतियों पर जोर दिया है। कोरिया में, NSS का आयोजन Park Systems के वैश्विक मुख्यालय में किया गया था, जो अकादमिक अनुसंधान और उच्च-घनत्व औद्योगिक मैन्यूफैक्चरिंग, विशेष रूप से सेमीकंडक्टर और उन्नत सामग्रियों के उपयोगों के बीच घनिष्ठ संबंध को उजागर करता है।

बेंगलुरु स्थित Indian Institute of Science (IISc) में आयोजित NSS India 2025 ने पूरे देश के विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों की व्यापक भागीदारी के माध्यम से नैनोस्केल अनुसंधान क्षमताओं के तीव्र विस्तार को रेखांकित किया, जबकि जापान के टोक्यो में आयोजित सिम्पोज़ीअम ने पारंपरिक SPM-केंद्रित विषयों के अतिरिक्त अपने दायरे को व्यापक बनाकर अंतःविषयक आदान-प्रदान और दीर्घकालिक सामुदायिक निर्माण पर जोर दिया है।

NSS 2025 के समापन के साथ, सतत संवाद के लिए NANOscientific Symposium Series एक वैश्विक मंच के रूप में अपनी भूमिका की पुष्टि करती है - ऐतिहासिक विरासत को क्षेत्रीय विशेषज्ञता और वास्तविक विश्व के उपयोग से जोड़कर नैनोस्केल विज्ञान और उन्नत मैन्यूफैक्चरिंग के भविष्य को आकार देना। इस गति को आगे बढ़ाते हुए, NANOscientific Symposium Series 2026 में भी जारी रहेगी, और इसके अगले प्रोग्राम की समय-सारिणी मार्च में घोषित होने की उम्मीद है।

NANOscientific का परिचय

NANOscientific नैनोस्केल मेट्रोलॉजी इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित एक वैश्विक सामुदायिक मंच है। अमेरिका, यूरोप, कोरिया, जापान, दक्षिण पूर्व एशिया और भारत सहित प्रमुख क्षेत्रों में आयोजित की जाने वाले यह NANOscientific Symposium Series पूरे विश्व के शोधकर्ताओं, इंजीनियरों और उद्योग जगत के अग्रणीयों को जोड़ती है, और NANOscientific Magazine के माध्यम से अनुसंधान की मुख्य बातों, साक्षात्कारों और विशेषज्ञ दृष्टिकोणों के माध्यम से संवाद को समेटती और विस्तारित करती है।

इसकी सिम्पोज़ीअम सिरीज़ और प्रकाशन प्लेटफ़ार्म मिलकर खुले वैज्ञानिक आदान-प्रदान, विभिन्न विषयों में सहयोग और वैश्विक नैनोस्केल अनुसंधान समुदाय के निरंतर विकास को सपोर्ट करते हैं। अधिक जानने के लिए www.nanoscientific.org पर जाएं।

