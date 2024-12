La solution d'intégration de données de Precisely est désormais disponible sur Google Cloud Marketplace

En fournissant des connexions en temps réel entre les sources de données existantes et Google Cloud, la réplication des données de Precisely favorise l'innovation, augmente l'agilité et réduit les coûts opérationnels.

BURLINGTON, Mass., 11 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Precisely, le leader mondial de l'intégrité des données, annonce la disponibilité de ses fonctionnalités de capture de données modifiées en temps réel sur Google Cloud Marketplace. Les clients de Google Cloud Platform (GCP) peuvent créer des pipelines de données qui répliquent celles de leurs systèmes de données existants, y compris IBM Z, IBM i et Oracle, vers les destinations Google, telles que BigQuery. Cette connexion transparente aux données permet aux entreprises d'accroître leur agilité, de réduire leurs coûts opérationnels et d'accélérer l'innovation.

Avec la réplication des données de Precisely disponible sur Google Cloud Marketplace, les utilisateurs de Google Cloud bénéficient d'un processus d'achat plus efficace, en s'appuyant sur leurs dépenses engagées via la plateforme pour accéder à Precisely, ce qui simplifie le processus d'achat. La capacité à rationaliser l'accès aux solutions est essentielle alors que les organisations s'efforcent de briser les silos de données et d'améliorer l'accès aux données des systèmes existants vers le cloud.

« Nous sommes très fiers de la disponibilité de Precisely sur Google Cloud Marketplace. Les clients de Google Cloud peuvent désormais facilement acheter et utiliser nos capacités de réplication en temps réel pour exploiter leurs données et leurs applications à grande échelle, déclare Chris Hall, Product Officer chez Precisely. Notre partenariat avec Google Cloud est un autre exemple de la façon dont nous aidons les organisations à se connecter à toutes leurs données, où qu'elles se trouvent sur leur parcours pour atteindre leurs objectifs stratégiques en matière d'intégrité des données. »

« La solution de réplication de données de Precisely à Google Cloud Marketplace aidera les clients à déployer, gérer et développer rapidement la solution sur l'infrastructure mondiale de confiance de Google Cloud, déclare Dai Vu, Managing Director, Marketplace & ISV GTM Programs chez Google Cloud. Precisely peut désormais évoluer en toute sécurité et accompagner les clients dans leur parcours de transformation numérique. »

Les pipelines de données Precisely garantissent que les données sont transmises à Google Cloud de manière cohérente, précise et résiliente. Precisely travaillera avec Google Cloud pour soutenir les efforts de modernisation et de migration, améliorer les applications d'entreprise existantes et fournir les données riches requises pour les cas d'utilisation de données de nouvelle génération avec l'IA, le reporting et l'analyse.

Visitez Google Cloud Marketplace pour commencer à utiliser la réplication de données Precisely sur Google Cloud. Cliquez ici pour plus d'informations sur les fonctionnalités complètes d'intégration de données de Precisely.

À propos de Precisely

En tant que leader mondial de l'intégrité des données, Precisely veille à ce que vos données soient précises, cohérentes et contextuelles. Notre portefeuille, y compris la Precisely Data Integrity Suite, permet d'intégrer vos données, d'en améliorer la qualité, d'en régir l'utilisation, de géocoder et d'analyser les données de localisation, et de les enrichir avec des jeux de données complémentaires pour prendre des décisions métiers en toute confiance. Plus de 12 000 organisations dans plus de 100 pays, dont 93 du Fortune 100, font confiance aux logiciels, aux données et aux services stratégiques de Precisely pour alimenter les initiatives d'IA, d'automatisation et d'analyse. Pour en savoir plus, consultez le site www.precisely.com/fr.

