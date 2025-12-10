Precisely intègre des agents d'IA à EngageOne RapidCX, la plateforme de communication client

Les nouveaux agents IA et la recherche intelligente simplifient la création de contenu, améliorent la qualité et réduisent les risques, offrant ainsi des communications claires, cohérentes et conformes, sans compromettre le contrôle de l'utilisateur.

BURLINGTON, Mass., 10 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Precisely, le leader mondial de l'intégrité des données, annonce le lancement de nouvelles fonctionnalités d'agent IA au sein de sa plateforme de communication client EngageOne™ RapidCX. Cette version introduit trois nouveaux agents IA : analyse des sentiments, réécriture contextuelle et lisibilité, ainsi qu'une fonctionnalité IA de recherche intelligente. Ensemble, ces nouvelles offres aident les entreprises à rationaliser leurs flux de communication, à réduire les risques et à renforcer l'intégrité de leur marque à chaque point de contact avec le client.

Ce lancement répond à un défi de longue date auquel sont confrontées les organisations, en particulier dans les secteurs hautement réglementés tels que les services financiers, les assurances, les services publics et les télécommunications. Les équipes consacrent encore jusqu'à 30 % de leur temps à rechercher des informations dans de multiples systèmes. Sans accès rapide au contenu approprié, les équipes perdent un temps précieux à recréer des documents, à dupliquer le travail ou à envoyer des communications qui risquent d'être non conformes.

Les nouveaux agents exploitent l'intelligence artificielle avancée pour analyser, réécrire et optimiser les communications avec les clients. Associés à la recherche intelligente par IA, ils permettent aux entreprises de s'assurer avec plus de confiance que chaque message est conforme à l'image de marque, respecte la réglementation et devient facile à comprendre pour les clients, tout en gagnant du temps et en réduisant les risques réglementaires.

Des communications plus intelligentes, plus rapides et plus sûres

Les nouvelles fonctionnalités d'IA d'EngageOne RapidCX répondent directement à certains des problèmes de communication les plus courants :

Agent d'analyse des émotions : fournit un accompagnement en temps réel sur le ton et le langage à adopter lors de la conception des modèles, renforçant ainsi la cohérence et la conformité de la marque au fil du temps.

fournit un accompagnement en temps réel sur le ton et le langage à adopter lors de la conception des modèles, renforçant ainsi la cohérence et la conformité de la marque au fil du temps. Agent de lisibilité : évalue et suggère des améliorations pour renforcer la clarté, simplifier la complexité et aider à garantir que les messages répondent aux attentes en matière de lisibilité réglementaire.

évalue et suggère des améliorations pour renforcer la clarté, simplifier la complexité et aider à garantir que les messages répondent aux attentes en matière de lisibilité réglementaire. Agent de réécriture contextuelle : réécrit le contenu existant pour l'aligner sur les normes de la marque et les réglementations, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les risques juridiques.

réécrit le contenu existant pour l'aligner sur les normes de la marque et les réglementations, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les risques juridiques. Recherche intelligente par IA : permet de trouver rapidement les modèles et les ressources de marque appropriés grâce à une recherche intelligente, ce qui rationalise les workflows et accélère la cohérence de la marque.

Les agents IA de Precisely aident les entreprises à :

Accélérer le travail quotidien grâce à un accès instantané au contenu pertinent et à des agents IA qui allègent la charge de travail tout en préservant la supervision des utilisateurs.

Réduire les risques réglementaires en donnant accès aux documents les plus récents et conformes à toutes les équipes.

Offrir des expériences cohérentes et alignées sur la marque grâce à l'accès à des modèles et des ressources approuvés.

Offrir des expériences client fiables et conformes grâce à l'innovation en matière d'IA

L'ajout des agents IA au sein d'EngageOne RapidCX et de la recherche intelligente IA marque une avancée significative dans la mission de Precisely visant à intégrer une IA agentique fiable dans les processus commerciaux quotidiens. Cela souligne également la réputation de l'entreprise en tant qu'innovateur à la croisée de la gestion des communications clients (CCM), de l'expérience client (CX) et de l'IA.

« Les attentes des clients augmentent, les réglementations se durcissent et le changement s'accélère. Alors que l'IA agentique redéfinit la manière dont les organisations interagissent avec leurs clients, la confiance et la transparence sont plus importantes que jamais, déclare Allan Christian, Senior Vice President and General Manager, Engage chez Precisely. En intégrant directement l'IA agentique fiable et la recherche intelligente dans les workflows de communication, EngageOne RapidCX aide les équipes numériques à rationaliser leur travail tout en conservant un contrôle total sur la qualité et la conformité, leur donnant ainsi les bases nécessaires pour moderniser en toute confiance leurs communications à l'ère de l'IA. »

Les clients intéressés par l'adoption de ces nouvelles innovations peuvent choisir d'y adhérer, ce qui leur garantit un contrôle total sur les agents qui seront activés et la possibilité de s'aligner sur une gouvernance et une gestion des risques rigoureuses. Precisely continuera à développer la plateforme EngageOne RapidCX avec de nouveaux agents IA qui rendent les communications plus intelligentes et plus faciles à gérer. Les avancées à venir comprennent :

Le suivi automatisé de l'utilisation, fournissant des recommandations de consolidation des modèles afin de réduire les erreurs et les coûts de maintenance.

Des agents adaptatifs pour ajuster les communications en plusieurs étapes en fonction des changements de données, afin de garantir une conformité et une pertinence continues.

Ensemble, ces innovations en matière d'IA augmenteront la productivité des équipes et aideront les organisations à garantir que chaque communication est claire, cohérente et conforme.

Découvrez la gamme performante de solutions d'engagement client Precisely.

À propos de Precisely

En tant que le leader mondial de l'intégrité des données, Precisely veille à ce que vos données soient précises, cohérentes et contextuelles. Son portefeuille, y compris la Precisely Data Integrity Suite, permet d'intégrer vos données, d'en améliorer la qualité, d'en régir l'utilisation, de géocoder et d'analyser les données de localisation, et de les enrichir avec des jeux de données complémentaires pour prendre des décisions métiers en toute confiance. Plus de 12 000 organisations dans plus de 100 pays, dont 95 du Fortune 100, font confiance aux logiciels, aux données et aux services stratégiques de Precisely pour alimenter leurs initiatives d'IA, d'automatisation et d'analyse. Pour en savoir plus, consultez le site www.precisely.com/fr.

© 2025 Precisely Software Incorporated. Tous droits réservés. Informations exclusives de Precisely, de ses filiales et/ou de ses concédants de licence — aucune reproduction, utilisation à des fins concurrentielles ou création d'œuvres dérivées sans autorisation écrite. Disponibilité non garantie. « Precisely » et les marques associées sont des marques commerciales de Precisely ; toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2408758/5663818/Precisely_Logo.jpg