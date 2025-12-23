Precisely obtient la certification ISO/IEC 27701, renforçant son cadre mondial de protection de la vie privée

BURLINGTON, États-Unis, 23 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Precisely, leader mondial de l'intégrité des données, annonce avoir obtenu avec succès la certification ISO/IEC 27701. Cette certification couvre les logiciels, le support, l'enrichissement de données, les services professionnels et managés, ainsi que les services stratégiques de Precisely. Elle s'applique également aux plateformes SaaS et hébergées de l'entreprise, ainsi qu'à l'ensemble des fonctions de support, professionnelles, managées, stratégiques et annexes associées. L'audit ISO/IEC 27701 a été réalisé par A-LIGN, fournisseur de premier plan en matière de conformité en cybersécurité, auquel font confiance plus de 4 000 organisations à travers le monde pour les aider à réduire les risques en cybersécurité.

Les données personnelles demeurent l'un des actifs les plus sensibles pour toute organisation, et les attentes croissantes des parties prenantes exigent un engagement démontrable en matière de protection de la vie privée. La norme ISO/IEC 27701 offre un cadre reconnu à l'échelle mondiale pour la gestion des risques liés aux données personnelles — également appelées informations personnelles identifiables (PII) dans les régimes de protection de la vie privée largement adoptés — favorisant la responsabilité et l'amélioration continue des programmes de protection de la vie privée.

« L'obtention de la certification ISO 27701 constitue une étape majeure pour notre organisation ; elle confirme que notre système de gestion des informations personnelles répond aux normes mondiales les plus exigeantes. Cette certification intègre profondément la protection de la vie privée dans notre gouvernance, reflétant non seulement la conformité, mais aussi une culture de responsabilité et d'amélioration continue, déclare Susan Fletcher, Chief Privacy Officer et Deputy General Counsel chez Precisely. Nous nous engageons à protéger les données personnelles avec transparence et intégrité, et cette étape renforce la confiance que nous accordent nos clients, partenaires, employés et notre communauté. »

ISO/IEC 27701 est une norme de système de management de la sécurité de l'information créée en août 2019 par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (IEC). Elle définit les exigences relatives à l'établissement, à la mise en œuvre, à la maintenance et à l'amélioration continue des systèmes de management de la protection des informations personnelles (PIMS), et fournit des orientations pour aider les organisations à mettre ces exigences en pratique. Ces normes s'adressent aux responsables de traitement et aux sous-traitants de données personnelles, qui sont responsables et redevables du traitement des PII.

« Félicitations à Precisely pour l'achèvement de son audit ISO/IEC 27701, une norme reconnue qui fixe un niveau d'exigence élevé en matière de protection de la vie privée, ajoute Steve Simmons, COO d'A-LIGN. Nous apprécions de travailler avec des organisations comme Precisely, qui accordent de l'importance à un processus d'audit rationalisé et appuyé par la technologie. Cette certification démontre l'engagement de Precisely en matière de conformité et donne aux clients l'assurance que les mesures de protection requises sont en place pour sécuriser leurs données. »

Pour plus d'informations sur nos pratiques en matière de protection de la vie privée et de sécurité, veuillez consulter le Precisely Trust Center .

À propos de Precisely

En tant que leader mondial de l'intégrité des données, Precisely veille à ce que vos données soient précises, cohérentes et contextuelles. Son portefeuille, y compris la Precisely Data Integrity Suite, permet d'intégrer vos données, d'en améliorer la qualité, d'en régir l'utilisation, de géocoder et d'analyser les données de localisation, et de les enrichir avec des jeux de données complémentaires pour prendre des décisions métiers en toute confiance. Plus de 12 000 organisations dans plus de 100 pays, dont 95 du Fortune 100, font confiance aux logiciels, aux données et aux services stratégiques de Precisely pour alimenter leurs initiatives d'IA, d'automatisation et d'analyse. Pour en savoir plus, consultez le site www.precisely.com/fr .

© 2025 Precisely Software Incorporated. Tous droits réservés. Informations exclusives de Precisely, de ses filiales et/ou de ses concédants de licence — aucune reproduction, utilisation à des fins concurrentielles ou création d'œuvres dérivées sans autorisation écrite. Disponibilité non garantie. « Precisely » et les marques associées sont des marques commerciales de Precisely ; toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

