LA STRATÉGIE ÉLECTRISANTE DE VINFAST : FORCE MOTRICE SUR LE MARCHÉ MONDIAL DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

PARIS, 13 novembre 2024 /PRNewswire/ -- À l'heure où le monde se dirige vers un avenir sans émissions de gaz à effet de serre, les véhicules électriques sont largement considérés comme une composante essentielle dans la lutte contre le changement climatique. Une évolution surprenante s'est produite au Vietnam, un pays souvent associé aux marchés émergents. De zéro à héros, le constructeur vietnamien de Véhicules Electriques VinFast, coté au Nasdaq, a surpassé tous ses concurrents étrangers, qu'ils soient thermiques ou électriques, pour s'assurer la première part de marché au cours des dix premiers mois de l'année 2024. Cette réussite est d'autant plus remarquable que VinFast a également étendu sa présence sur les marchés européens.

VinFast Factory - Vietnam

VinFast a poursuivi sa forte dynamique de ventes en octobre, marquant une hausse de 21 % par rapport au mois précédent. Cette croissance soutenue a consolidé la position du constructeur automobile en tant que marque la plus vendue au Vietnam pour les dix premiers mois de 2024. L'augmentation des ventes reflète la forte demande des consommateurs pour la gamme diversifiée de véhicules électriques de VinFast.

L'ascension rapide de VinFast est devenue une étape importante dans la transition mondiale vers le transport durable. Le constructeur automobile vietnamien, qui incarne l'esprit de résilience de son peuple, est le premier constructeur de voitures électriques à dépasser ses rivaux à essence deux ans seulement après être passé à la production pure de Véhicules Electriques, devenant ainsi le leader du marché.

Ce développement révolutionnaire reflète un changement majeur dans l'état d'esprit des consommateurs vietnamiens. Le Vietnam fait désormais partie des rares pays où une marque de véhicules électriques a surpassé les véhicules thermiques traditionnels pour s'emparer de la première place du marché.

Trois facteurs clés ont propulsé VinFast au sommet du marché vietnamien : des produits de première qualité, des prix avantageux et une politique après-vente exceptionnelle. Parmi ces facteurs, la politique de garantie de VinFast, à la pointe de l'industrie, a joué un rôle crucial dans l'apaisement de l'inquiétude des consommateurs vis-à-vis de la transition vers les véhicules électriques, une technologie relativement nouvelle.

Faisant partie de Vingroup, le plus grand conglomérat privé du Vietnam, VinFast a, depuis sa création, adopté une philosophie « centrée sur le client » qui imprègne tous les aspects de son activité :

- Industrie et technologie

- Immobilier et services

- Entreprises sociales.

Cette stratégie est particulièrement bien adaptée au marché européen, où des garanties complètes et des services après-vente sont essentiels pour gagner la confiance des possesseurs de Véhicules Electriques. Une enquête récente de GWI indique que l'entretien gratuit et les longues garanties sont les principaux critères d'achat en France, en Allemagne et au Royaume-Uni.

Alors que la plupart des constructeurs offrent des garanties de 8 ans sur les batteries, VinFast a établi une nouvelle norme dans l'industrie en offrant une garantie de 10 ans sur les batteries, avec kilométrage illimité, et une garantie de 10 ans sur le véhicule (200 000 km). Cet engagement en faveur d'une valeur et d'une performance à long terme répond à une préoccupation majeure des acheteurs potentiels de Véhicules Electriques.

VinFast EU a encore amélioré l'expérience des propriétaires en offrant une assistance routière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des services de techniciens mobiles et des mises à jour en direct. L'entreprise s'est également associée à Mobivia, qui donne accès à 1 200 centres de service en France et en Allemagne, et à Bosch, qui donne accès à 700 000 bornes de recharge dans 30 pays européens.

Une gamme de produits diversifiée, associée à des politiques de service après-vente et à des initiatives stratégiques de premier plan, ont permis à VinFast de se positionner comme la force motrice de la transformation verte du Vietnam. L'entreprise vise à reproduire ce succès sur les marchés internationaux.

A PROPOS DE VINFAST

VinFast - un membre de Vingroup – s'est fixé pour objectif de conduire le mouvement de la révolution mondiale des véhicules électriques intelligents. Fondé en 2017, VinFast possède un complexe de fabrication automobile de pointe avec une évolutivité de premier plan à l'échelle mondiale qui bénéficie d'une automatisation allant jusqu'à 90% à Hai Phong, au Vietnam.

Fortement engagé dans la mission de construire un avenir durable pour tous, VinFast innove constamment pour apporter des produits de haute qualité, des services intelligents avancés, des expériences client transparentes et une stratégie de tarification pour inspirer les clients à travers le monde à créer ensemble l'avenir de la mobilité intelligente et une planète durable. Pour en savoir plus : https://www.vinfastauto.eu/fr

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2555281/VinFast_Factory_Vietnam.jpg