La stratégie multidimensionnelle de VinFast pour mener la révolution des véhicules électriques

VinFast, le constructeur vietnamien de véhicules électriques coté au Nasdaq, a apporté des avancées significatives à l'industrie automobile mondiale. La transformation rapide d'un marécage en une usine de fabrication ultramoderne témoigne de la vision audacieuse de l'entreprise. Avec pour mission de démocratiser la possession de véhicules électriques, VinFast vise à proposer des véhicules électriques premium aux consommateurs du monde entier. L'expansion de l'entreprise en Europe et sur d'autres marchés mondiaux s'inscrit dans une stratégie plus large visant à promouvoir l'électrification et à réduire les émissions de carbone.

PARIS, 12 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Après une période de croissance explosive, l'industrie des véhicules électriques s'installe désormais dans un rythme plus stable. Le marché, dont la taille a doublé entre 2020 et 2021, arrive à maturité et les initiés du secteur s'attendent à une expansion plus progressive.

VinFast factory in Vietnam

Dans ce contexte, VinFast, le constructeur vietnamien de véhicules électriques coté au Nasdaq, se distingue par sa vision à long terme. Soutenue par l'homme le plus riche du Viêt Nam, Pham Nhat Vuong, l'entreprise est en mesure de relever les défis actuels et de s'imposer sur le marché mondial des véhicules électriques.

La stratégie multi-produits et multi-marchés de VinFast lui permet de s'adapter à l'évolution des conditions économiques et de tirer parti de relations commerciales favorables. Grâce à une gamme de produits diversifiée et à l'accent mis sur les technologies de pointe, l'entreprise vise à rendre les VE accessibles à tous et à assurer l'avenir durable de l'industrie.

Il y a des années, VinFast a transformé un marécage stérile en une usine automobile de pointe, bénéficiant de technologies avancées telles que l'Intelligence Artificielle et la robotique pour optimiser la production et réduire la consommation d'énergie. La mission de l'entreprise, qui consiste à démocratiser la possession de véhicules électriques, l'a positionnée comme un pionnier vert au Viêt Nam et en Asie du Sud-Est.

Avec des ambitions mondiales, le constructeur automobile a étendu sa production à l'Amérique du Nord, à l'Inde et à l'Indonésie. S'appuyant sur le vaste écosystème technologique et les partenariats stratégiques de Vingroup, VinFast a mis en place un réseau mondial dédié au développement de technologies de pointe, notamment les batteries de nouvelle génération, les systèmes de conduite autonome et les solutions de recyclage des batteries.

En outre, alors que l'incertitude économique pèse sur le moral des consommateurs, VinFast se positionne en tant que leader dans le domaine des véhicules électriques, en proposant une gamme diversifiée de produits répondant à des besoins et des budgets variés. Avec huit modèles de voitures électriques, un bus électrique, neuf motos électriques et un vélo électrique, le constructeur automobile vietnamien s'adresse à un large éventail de consommateurs.

La stratégie de VinFast, qui consiste à proposer une gamme de produits diversifiée, s'est avérée fructueuse au plan national. En septembre, l'entreprise a livré plus de 9 300 voitures à des clients vietnamiens, soit une augmentation de 50 % par rapport au constructeur qui arrive en deuxième position. Cette réussite fait de VinFast la marque de voitures la plus vendue au Viêt Nam pour le mois, ce qui constitue une étape importante pour l'industrie automobile du pays.

Le Viêt Nam est devenu l'un des rares pays au monde où le nombre de véhicules électriques dépasse celui des véhicules thermiques. La domination de VinFast sur le marché met en évidence la préférence croissante des consommateurs pour les moyens de transport durables. Pour la première fois, une marque vietnamienne de voitures électriques a surpassé ses concurrents nationaux et internationaux pour s'emparer de la première place. Cette réussite remarquable intervient deux ans seulement après la transition complète de VinFast vers les véhicules électriques.

Cette stratégie devrait continuer à aider VinFast à promouvoir l'électrification à l'échelle mondiale, en accord avec la stratégie d'expansion de l'entreprise à l'international.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2554423/VinFast_factory_in_Vietnam.jpg