La tondeuse robotisée GOALKER H1 est à un prix exclusif pour le Prime Day

Entretien intelligent de la pelouse, sans limites : des offres exclusives pour l'Amazon Prime Day vous attendent

SHANGHAI, 16 juin 2026 /PRNewswire/ -- GOALKER, l'un des principaux innovateurs dans le domaine des solutions de tonte robotisée, propose sa tondeuse robotisée H1 de nouvelle génération à l'occasion de l'Amazon Prime Day, avec des promotions à partir du 15 juin offrant une remise de 10 %, qui culmineront du 23 au 26 juin. Les clients peuvent bénéficier d'une remise exclusive de 46 %, pour un prix de seulement 699 € au lieu de 1 299 €.

Conçu pour mettre fin aux tracas liés à l'entretien traditionnel de la pelouse, le H1 allie une IA de pointe à des performances exceptionnelles pour vous offrir une expérience sans effort.

Configuration sans limites et navigation intelligente

Le H1 marque une avancée majeure dans l'entretien autonome des jardins, en supprimant l'installation fastidieuse des câbles périphériques que nécessitent les tondeuses robotisées traditionnelles. Grâce au système de localisation GOALKER Fusion (GFLS), qui associe la navigation par satellite RTK à la technologie visuelle VSLAM, le H1 offre un fonctionnement sans limites en toute confiance, même sous un couvert forestier dense.

Pour les familles disposant de grands terrains, le H1 est conçu pour entretenir des pelouses allant jusqu'à 2 000 m² avec une efficacité exceptionnelle. Ses algorithmes intelligents de planification de parcours réduisent les chevauchements et les zones non tondues, tandis que ses deux capteurs TOF et sa caméra dotée d'une intelligence artificielle détectent et contournent sans difficulté plus de 300 types d'obstacles, des jouets aux animaux de compagnie, garantissant ainsi une tonte sûre et ininterrompue.

Des performances exceptionnelles, sans compromis

La performance au quotidien alliée à des capacités exceptionnelles. Le H1 vient à bout de pentes pouvant atteindre 45 % (24°), grâce à un système de traction arrière à couple élevé conçu pour les terrains accidentés. Il est équipé d'un disque de coupe de 24 cm et offre un rendement de 300 m² par heure. Grâce à son autonomie de 120 minutes et à sa recharge rapide de 90 minutes, il offre des performances de tonte constantes, permettant ainsi d'entretenir les grands jardins avec un minimum d'interruptions.

L'entretien de la pelouse en toute simplicité, à portée de main

En seulement cinq minutes, les utilisateurs peuvent tout gérer — des zones virtuelles aux hauteurs de coupe (25 à 65 mm) — d'un simple clic via l'application intuitive GOALKER. La tondeuse retourne automatiquement à sa station de recharge lorsque la batterie est faible ou qu'elle détecte de la pluie, puis reprend son travail exactement là où elle s'était arrêtée dès que les conditions s'améliorent.

De plus, avec un niveau sonore de seulement 59 dB, le H1 fonctionne sans déranger, ce qui en fait le choix idéal pour les quartiers où la tranquillité et l'harmonie sont primordiales.

À propos de GOALKER

Fondée en 2023, GOALKER, une filiale de TOPSUN, société cotée en bourse forte de plus de 25 ans d'expertise dans le domaine des équipements motorisés d'extérieur, s'engage à fournir des solutions robotisées d'entretien des pelouses efficaces, accessibles et de pointe aux particuliers en quête d'innovation sans complexité.

Pour plus d'informations et pour profiter de l'offre Prime Day, rendez-vous sur la boutique en ligne de GOALKER sur Amazon.