La transformation numérique à l'honneur ou comment peut-elle améliorer le travail des équipes médicales

Les organisations de soins de santé sont constamment sous pression pour améliorer le flux des patients, réduire le risque pour les patients et fournir de meilleurs soins aux patients, et la situation liée à la COVID-19 a encore accru la nécessité de modifier les modèles de soins. Dans ce nouvel environnement, les équipes médicales sont constamment sous tension pour prendre des décisions opportunes, précises et sans risque. Ils perdent sans cesse du temps et risquent de prendre de mauvaises décisions en raison de la fragmentation de l'information et des multiples sources de données sur les patients.

Afin de relever ces défis, les organisations de soins de santé doivent adopter de nouveaux modèles de soins et changer fondamentalement leur approche actuelle de la technologie numérique. L'accent devrait être mis sur les données qui doivent être stockées et gérées indépendamment des applications qui les ont créées. Rachel Dunscombe, PDG de NHS Digital Academy, souligne que : « Les données, c'est pour la vie, ce n'est pas l'affaire d'un seul système. Si nous érigeons cela en principe, nous concevrons et achèterons les systèmes différemment. » [1]

Une plateforme de données ouvertes constitue une base solide. Selon Aloha McBride d'Ernst & Young : « un environnement de plateforme ouverte est nécessaire pour connecter et partager des données, à grande échelle, au sein des entreprises et systèmes et entre les entreprises et systèmes. Une plateforme optimale séparera le contenu et la technologie, et sera neutre pour les fournisseurs, distribuée et modulaire – intégrant des systèmes tiers ainsi que des systèmes existants. » [1]

L'approche avec une plateforme de données ouvertes a déjà été mise en pratique par les hôpitaux, les instituts de recherche et les systèmes de santé régionaux et nationaux dans 15 pays. Cette approche s'est avérée efficace pendant la pandémie de COVID-19, puisqu'elle a permis aux équipes médicales de réagir rapidement aux nouvelles circonstances.

Consultez le site www.better.care/resources et découvrez comment une transformation numérique basée sur une approche avec données ouvertes peut aider à améliorer le travail des équipes médicales et à apprendre d'autres organisations de soins de santé qui en bénéficient déjà.

[1] Aloha McBride : Comment concevrez-vous l'architecture de l'information pour libérer la puissance des données ? Consultation le 15 octobre à l'adresse suivante : https://www.ey.com/en_gl/health/how-will-you-design-information-architecture-to-unlock-the-power

