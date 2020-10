Better paljastaa, kuinka digitaalinen muutos voi parantaa lääketieteellisten tiimien työskentelyä

Terveydenhuollon organisaatioilla on jatkuva paine parantaa potilasvirtaa, vähentää potilasriskejä ja tuottaa parempaa potilaiden hoitoa. COVID-19-tilanne on entisestään lisännyt tarvetta muuttaa hoitomalleja. Tässä uudessa ympäristössä lääketieteelliset tiimit ovat jatkuvasti paineen alla tehdäkseen oikea-aikaisia, täsmällisiä ja turvallisia päätöksiä. Ne menettävät jatkuvasti aikaa ja niillä on riski tehdä huonoja päätöksiä pirstaleisen tiedon ja useiden potilastietolähteiden vuoksi.

Selvitäkseen menestyksellisesti näistä haasteista terveydenhuollon organisaatioiden on omaksuttava uusia hoitomalleja ja muutettava perusteellisesti nykyistä digitaaliteknologiastrategiaansa. Painopisteen pitäisi olla tiedoissa, joita on tallennettava ja hallittava erillään sovelluksista, jotka loivat ne. Rachel Dunscombe, CEO NHS Digital Academy, korostaa, että: "Tiedot on tarkoitettu pitkäaikaisiksi, ei vain yhtä järjestelmää varten. Jos pidämme sitä periaatteena, suunnittelemme ja tuotamme järjestelmiä eri tavalla."[1]

Avoimen datan alusta edustaa vakaata perustaa. Aloha McBride Ernst & Youngilta sanoo: "Avoimen alustan ympäristö tarvitaan tietojen yhdistämiseen ja jakamiseen skaalautuvasti yritysten ja järjestelmien sisällä ja välillä. Optimaalinen alusta erottaa sisällön ja teknologian ja on myyjäneutraali, hajautettu ja modulaarinen – sisältäen kolmannen osapuolen sekä vanhat järjestelmät."[1]

Avoimen datan strategia on jo otettu käyttöön sairaaloissa, tutkimuslaitoksissa sekä alueellisissa ja kansallisissa terveydenhuoltojärjestelmissä 15 maassa. Tämä strategia on osoittautunut tehokkaaksi COVID-19-pandemian aikana, koska se on mahdollistanut lääketieteellisten tiimien nopean reagoinnin uusiin tilanteisiin.

Käy osoitteessa www.better.care/resources tutustuaksesi tarkemmin siihen, kuinka avoimen datan strategiaan perustuva digitaalinen muutos voi auttaa parantamaan lääketieteellisten tiimien työtä ja opi muilta terveydenhuollon organisaatioilta, jotka hyötyvät jo siitä.

[1] Aloha McBride: How will you design information architecture to unlock the power of data? Haettu 15. lokakuuta osoitteesta: https://www.ey.com/en_gl/health/how-will-you-design-information-architecture-to-unlock-the-power

