Better afsløre hvordan digital omstilling kan forbedre sundhedspersonalets arbejde

Sundhedsorganisationer er konstant under pres for at forbedre patientstrømme, formindske patientrisikoer og give bedre patientpleje, og COVID-19 situationen har øget behovet for at ændre plejemodellerne yderligere. I dette nye miljø er sundhedspersonaler konstant udsat for stress og skal træffe rettidige, nøjagtige og sikre beslutninger. De mister konstant tid og risikerer at træffe dårlige beslutninger på grund af informationsfragmentering og flere kilder til patientoplysninger.

For at kunne klare disse udfordringer, skal sundhedsorganisationer tage nye plejemodeller til sig og væsentligt ændre deres nuværende tilgang til digital teknologi. Fokusset burde være på de data, der skal lagres og styres uafhængigt af de applikationer, der oprettede dem. Rachel Dunscombe, CEO NHS Digital Academy, fremhæver at: "Data er for livet, ikke kun for et system. Hvis vi betragter det som et princip, vil vi designe og anskaffe systemer forskelligt."[1]

En åben dataplatform fremsætter et solidt fundament. Ifølge Aloha McBride fra Ernst & Young: "Der kræves et åbent platformsmiljø for at forbinde og dele oplysninger i større omfang inden for og mellem virksomheder og systemer. En optimal platform vil adskille indhold og teknologi og være leverandørneutral, distribueret og modulopbygget – omfatter tredjeparts såvel som nedarvede systemer."[1]

Den åbne data-fremgangsmåde er allerede blevet omsat i praksis af sygehuse, forskningsinstitutioner og regionale og nationale sundhedssystemer i 15 lande. Denne fremgangsmåde har vist sig at være effektiv under COVID-19 epidemien, da den har muliggjort hurtige reaktioner på nye forhold fra sundhedspersonaler.

Besøg www.better.care/resources og undersøg yderligere, hvordan en digital omstilling baseret på en åben data-tilgang kan hjælpe med at forbedre sundhedspersonalets arbejde og lær af andre sundhedsorganisationer, der allerede drager fordel af den.

[1] Aloha McBride: Hvordan vil du designe informationsarkitektur for at frigøre oplysningens styrke? Hentet den 15. Oktober hos: https://www.ey.com/en_gl/health/how-will-you-design-information-architecture-to-unlock-the-power

Billede - https://mma.prnewswire.com/media/1316510/Better.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1316509/Better_Logo.jpg

