Better zeigt, wie die digitale Transformation die Arbeit von medizinischen Teams verbessern kann

Neue Behandlungsmodelle können Organisationen im Gesundheitswesen helfen, diese Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen. Es gilt, den Einsatz von digitalen Technologien grundlegend zu überdenken. Der Schwerpunkt muss auf den Daten liegen, die unabhängig von den Anwendungen, die sie erzeugt haben, gespeichert und verwaltet werden müssen. Rachel Dunscombe, CEO der NHS Digital Academy, betont: Daten sind für das Leben, nicht nur für ein System. Wenn wir dieses Prinzip respektieren, werden wir Systeme anders entwerfen und beschaffen." [1]

Eine Open-Data-Plattform ist ein solider Schritt in diese Richtung. Aloha McBride von Ernst & Young schrieb dazu: „Eine offene Plattformumgebung ist erforderlich, um Daten zu verbinden und auszutauschen, und zwar in großem Maßstab, innerhalb und zwischen Unternehmen und Systemen. Die optimale Plattform trennt Inhalt und Technologie voneinander, ist herstellerneutral, dezentralisiert und modular - und bezieht Fremd- und Altsysteme ein." [1]

Der Open-Data-Ansatz wurde bereits von Krankenhäusern, Forschungseinrichtungen sowie regionalen und staatlichen Gesundheitssystemen in 15 Ländern umgesetzt. Dieser Ansatz hat sich während der COVID-19-Pandemie als wirksam erwiesen, da er medizinischen Teams ermöglicht hat, schnell auf neue Umstände zu reagieren.

Besuchen Sie www.better.care/resources und erfahren Sie mehr darüber, wie eine digitale Transformation auf der Grundlage eines offenen Datenkonzepts dazu beitragen kann, die Arbeit von medizinischen Teams zu verbessern, und lernen Sie von anderen Gesundheitsorganisationen, die bereits davon profitieren.

