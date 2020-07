La Valmont Barcelona Bridal Fashion Week se présentera en septembre dans un nouveau format virtuel

Les défilés de mode seront préalablement enregistrés sur une scène innovante, composée d'écrans LED de 7 m de haut et de plus de 20 m de large, capables de s'adapter aux besoins artistiques de chaque créateur, et seront retransmis en streaming à partir du 4 septembre. Ils seront rendus accessibles à un public mondial qui pourra ainsi vivre le défilé de manière interactive.

Par conséquent, le défilé de mode offrira une présentation révolutionnaire et innovante grâce au langage et à l'esthétique incomparables de la société de production théâtrale et de spectacles sur scène La Fura dels Baus, à qui l'on doit la création de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Barcelone (1992), des mises en scène d'opéra et des productions en ligne.

L'événement comprendra également une salle d'exposition numérique qui fournira un nouvel environnement permettant aux principales entreprises du secteur du mariage de présenter des collections aux acheteurs du monde entier et de générer de multiples relations et accords commerciaux au niveau international. L'application VBBFW sera conçue de manière simple et intuitive afin que les acheteurs et les influenceurs puissent naviguer, discuter et rencontrer les représentants des marques de manière virtuelle, à tout moment et où qu'ils soient, sur un téléphone portable ou un ordinateur.

Dans ce contexte, VBBFW apporte à la communauté nuptiale la plus grande plateforme numérique de mode nuptiale qui servira de plaque tournante pour tous les acteurs du secteur afin de promouvoir les opportunités commerciales internationales et mettre en relation les marques et tous les professionnels du secteur ainsi qu'un public mondial.

VBBFW est également une plaque tournante pour la recherche, la sensibilisation et les connaissances du secteur du mariage visant à soutenir les marques et les créateurs dans le développement de leurs stratégies commerciales et de communication à l'échelle mondiale.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1217506/Fira_de_Barcelona_VBBFW.jpg

