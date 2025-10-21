La haute couture de Stéphane Rolland illuminera le 10e anniversaire de la Barcelona Bridal Night

BARCELONE, Espagne, 21 octobre 2025 /PRNewswire/ -- La Haute Couture de Stéphane Rolland occupera le devant de la scène lors du 10e anniversaire de la Barcelona Bridal Night, le gala phare de la Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) 2026, marquant le tout premier défilé du couturier parisien en Espagne. Membre éminent de la Chambre Syndicale de la Haute Couture, M. Rolland présentera une vitrine spéciale mêlant des pièces rétrospectives à 20 nouvelles créations exclusives conçues expressément pour cette occasion. Au total, 80 looks Haute Couture - répartis équitablement entre la mariée, la soirée et le tapis rouge - célèbreront sa vision de la mode en tant que sculpture vivante et émotion pure.

Le créateur Stéphane Rolland avec la directrice de la BBFW, Albasarí Caro

Le salon se tiendra le soir du 22 avril dans le hall 8 de la Fira de Barcelone, à Montjuïc, un espace Art déco emblématique construit pour l'exposition internationale de 1929. Sa grandeur architecturale reflétera le langage visuel caractéristique de M. Rolland, où le volume, la géométrie et les silhouettes dramatiques révèlent la couture comme une forme d'expression culturelle et artistique. La BBFW, qui se déroulera du 22 au 26 avril, est largement reconnue comme l'épicentre mondial de la mode nuptiale, des cérémonies et des tapis rouges, réunissant plus de 400 marques et une quarantaine de créateurs internationaux. L'édition 2026 revêt une importance particulière puisque Barcelone devient la capitale mondiale de l'architecture.

« Présenter mon travail à BBFW est un grand honneur », déclare M. Rolland. « Barcelone partage avec la haute couture le même attachement aux formes, aux volumes et à l'expression artistique. » Sa participation fait suite à celle de têtes d'affiche telles que Vivienne Westwood, Giambattista Valli, Viktor & Rolf et Elie Saab, renforçant ainsi l'engagement de la BBFW en faveur de l'excellence artistique et son rôle de leader culturel sur la scène internationale.

Fidèle à son engagement d'encourager les futurs talents, M. Rolland a invité 24 étudiants des principales écoles de mode de Barcelone - IED, ESDI et LCI - à ouvrir la piste avec leurs propres créations, développées en collaboration avec la Maison Stéphane Rolland et fabriquées à partir de tissus offerts par Gratacós. Cette initiative reflète une conviction partagée entre M. Rolland et BBFW : que l'innovation dans la haute couture commence par l'autonomisation de la prochaine génération.

Célébré par des icônes telles que Lady Gaga, Céline Dion, Beyoncé, Jennifer Lopez et Nieves Álvarez - sa muse et sa fréquente présence sur les podiums - M. Rolland est acclamé pour sa maîtrise de la couture sculpturale, sa précision architecturale et son élégance théâtrale. Son arrivée à BBFW réaffirme la mission de l'événement : positionner la Haute Couture comme un art vivant qui continue à façonner la culture et la beauté à l'échelle mondiale.

