David Zipper et Jari Kauppila figureront parmi les principaux intervenants de Tomorrow.Mobility 2025

BARCELONE, Espagne, 22 octobre 2025 /PRNewswire/ -- La cinquième édition du Tomorrow.Mobility World Congress (TMWC), l'événement mondial à l'origine d'une nouvelle mobilité urbaine durable et intelligente, réunira 200 experts internationaux au centre Gran Via de la Fira de Barcelone, du 4 au 6 novembre. Parmi eux, figurent David Zipper, chercheur principal à la MIT Mobility Initiative, et Jari Kauppila, chef du bureau du secrétaire général du Forum international des transports (FIT).

David Zipper and Jari Kauppila, keynote speakers at Tomorrow.Mobility World Congress 2025

Sous le thème « Move Better », TMWC, organisé conjointement par la Fira de Barcelona et l'EIT Urban Mobility, une initiative de l'Institut européen d'innovation et de technologie, un organisme de l'Union européenne, proposera plus de 50 sessions traitant de sujets tels que Rester compétitif dans la course au net-zéro, L'avenir de la mobilité : explorer la prochaine décennie d'innovations, et la Mobilité autonome dans les transports publics.

David Zipper, expert en mobilité urbaine, figurera parmi les têtes d'affiche des conférences majeures. M. Zipper, chercheur principal à la MIT Mobility Initiative, explore l'intersection de la politique des transports, de la technologie et de la société. Il a travaillé dans l'administration municipale, le capital-risque et en tant que conseiller dans les secteurs des villes intelligentes et de la mobilité.

Jari Kauppila, chef du bureau du secrétaire général du Forum international des transports (FIT), participera également au congrès. M. Kauppila supervise l'agenda stratégique du Forum. Auparavant, M. Kauppila a dirigé des travaux de recherche et de modélisation au FIT et a coordonné des projets internationaux sur des sujets tels que la décarbonisation, la sécurité routière et l'investissement dans les infrastructures.

Informations clé pour remodeler la mobilité

L'EIT Urban Mobility partagera également les résultats de deux études récentes. La première étude quantifie le retour sur investissement des systèmes de partage de vélos en Europe et révèle que ces systèmes offrent des avantages significatifs en termes de réduction des émissions, d'amélioration de la santé publique, de réduction des embouteillages et de qualité de vie en milieu urbain. Les principales conclusions révèlent qu'un nouvel emploi est créé pour 75 vélos partagés déployés, et que les systèmes européens de partage de vélos ont permis d'économiser 760 000 heures de trajet, soit 30 millions d'euros de gains de productivité.

La seconde étude analyse comment les habitudes de déplacement des individus sont influencées par des facteurs tels que le biais du statu quo, l'aversion à la perte ou les coûts de friction. Sur la base des résultats des recherches et des exemples de déploiement de la mobilité d'entreprise, le rapport met en évidence des modèles et des tactiques susceptibles d'encourager un comportement plus durable dans les déplacements domicile-travail, tels que les incitations et l'expérimentation, qui permettent de surmonter les barrières psychologiques et d'encourager la mobilité durable.

Le TMWC se tiendra parallèlement au congrès mondial Smart City Expo, le principal sommet international sur les villes intelligentes et les solutions urbaines, Tomorrow.Building et Tomorrow.Blue Economy.

