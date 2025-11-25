LANCEMENT AUJOURD'HUI DE SOLO LEVELING: ARISE OVERDRIVE SUR STEAM ET XBOX PC

La bande-annonce de lancement présente l'ascension de Sung Jin-Woo, qui s'apprête à devenir l'ultime monarque des ombres

SÉOUL, Corée du Sud, 25 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE, développé par Netmarble Neo et édité par Netmarble, est disponible dès maintenant sur Steam et Xbox PC, accompagné d'une nouvelle bande-annonce pour célébrer sa sortie officielle.

Basé sur la bande dessinée en ligne à succès « Solo Leveling », ce jeu de rôle d'action propose une version originale d'une aventure très appréciée, que les passionnés attendaient depuis longtemps. Riche de combats magnifiquement animés, de profonds systèmes de progression et de batailles dynamiques, le jeu donne vie à l'histoire du chasseur Sung Jin-Woo qui, après des débuts modestes, devient le chasseur le plus puissant du monde, l'ultime monarque des ombres.

Présenté pour la première fois aux amateurs à la TwitchCon de San Diego le mois dernier, Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE a reçu un accueil enthousiaste, redoublé par la sortie de la version de démonstration le 17 novembre et par l'ouverture de l'accès anticipé le 21 novembre. Aujourd'hui, le jeu est officiellement disponible dans le monde entier, invitant tous les joueurs à devenir eux-mêmes Sung Jin-Woo. 

Grâce au mode histoire, les joueurs pourront créer leur propre version idéale de Sung Jin-Woo, en personnalisant son apparence, ses compétences et son style de jeu pour libérer leur pouvoir ultime. En recrutant des chasseurs pour étoffer leurs rangs et en affrontant des boss dans des raids coopératifs à quatre joueurs, les joueurs auront la possibilité de renforcer leur équipe et de démontrer leurs talents à travers les nombreux défis du jeu.

Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE est disponible dès maintenant sur Steam et Xbox PC au prix de 39,99 $. 

Pour obtenir plus d'informations, consultez le site officiel et la page Steam, suivez les chaînes consacrées au jeu sur Twitch, YouTube et Discord, ou ajoutez le jeu à votre liste de souhaits sur Xbox.

À propos de Netmarble Corporation

Fondée en Corée en 2000, la société Netmarble Corporation est un développeur et un éditeur mondial majeur de jeux. Grâce à des franchises populaires et à des partenariats stratégiques avec des détenteurs de droits de propriété intellectuelle de premier plan, la société propose au public du monde entier une expérience de jeu innovante et attrayante. Société mère de Kabam, SpinX Games, Jam City et actionnaire principal de HYBE et NCSOFT, Netmarble Corporation est à la tête d'un portefeuille diversifié de jeux qui comprend Solo Leveling: ARISE, Seven Knights Re: BIRTH, Raven2, MARVEL Future Fight et The Seven Deadly Sins: Grand Cross. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : http://company.netmarble.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2828558/SLAO__251124_Launch_Release_Newswire.jpg

