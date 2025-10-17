RAVEN2, LE JEU DE RÔLE MULTIJOUEURS DARK FANTASY DE NETMARBLE, ENTAME LE DERNIER COMPTE À REBOURS AVANT SON LANCEMENT MONDIAL

SÉOUL, Corée du Sud, 17 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Netmarble, développeur et éditeur renommé de jeux de haute qualité, prépare le lancement mondial de Raven2, son tout dernier jeu de rôle multijoueurs Dark Fantasy, qui sera officiellement lancé le 22 octobre à 1 heure du matin (UTC) pour les plates-formes mobiles et les ordinateurs. Le pré-téléchargement commence le 21 octobre à 3 heures du matin (UTC).

Raven2 sera disponible dans 150 pays et prendra en charge 16 langues, de l'anglais au thaïlandais en passant par le français et l'indonésien. La version mondiale de Raven2 comprendra trois régions principales : Amérique du Nord, Asie du Sud-Est et Océanie et Europe. Chaque région comprend deux mondes et douze serveurs, les joueurs étant libres de choisir n'importe quel serveur dans leur région.

Pour célébrer le lancement, Raven2 organise un événement spécial proposant des cristaux. Les joueurs peuvent gagner des cristaux en montant simplement de niveau, tandis que les 100 meilleurs joueurs par serveur se disputeront un million de cristaux. Un fonds fiscal spécial d'un million de cristaux sera pré-déposé sur le marché de chaque serveur et pourra être revendiqué dans le cadre de l'activité de la guilde.

Les joueurs peuvent toujours se préinscrire sur Google Play et l'App Store ou demander le jeu sur l'Epic Games Store. Les joueurs préinscrits recevront des récompenses exclusives, notamment un vêtement sacré de grade héroïque et un paquet spécial.

Propulsé par Unreal Engine, Raven2 présente des graphismes inégalés et un vaste univers situé dans un royaume fantastique sombre, dans lequel les joueurs se muent en membres de la communauté particulière portant le « stigmate maudit ». Une enquête sur les phénomènes étranges et périlleux qui se déroulent à travers le monde les amène à se lancer dans un voyage pour vaincre des démons et découvrir les secrets qui déterminent le destin du monde. Les batailles de guildes à grande échelle de Raven2 sont la marque de fabrique d'une expérience MMORPG haut de gamme vraiment immersive.

Pour plus d'informations, consultez le site officiel et suivez Raven2 sur YouTube , Facebook et Discord pour rester informé.

À propos de Netmarble Corporation

Fondée en Corée en 2000, Netmarble Corporation est un développeur et un éditeur de jeux de premier plan au niveau mondial. Grâce à des franchises populaires et à des partenariats stratégiques avec des détenteurs de droits de propriété intellectuelle de premier plan, la société propose au public du monde entier une expérience de jeu innovante et attrayante. Société mère de Kabam, SpinX Games, Jam City et actionnaire principal de HYBE et NCSOFT, Netmarble Corporation est à la tête d'un portefeuille diversifié de jeux qui comprend Solo Leveling:ARISE, Seven Knights Idle Adventure, Tower of God: New World, Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Ni no Kuni: Cross Worlds et The Seven Deadly Sins: Grand Cross. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : http://company.netmarble.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2795592/251014____2_1017_____1920x1080__1.jpg